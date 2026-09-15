Finalizarea Implementării Proiectului: Instalare Sistem Fotovoltaic pentru Autoconsum la SC Tudia SRL

COMUNICAT DE PRESĂ pentru finalizarea implementării proiectului

„Fondul pentru Modernizare”

Apelul: Fondul de Modernizare prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare – sesiunea II.

TUDIA SRL, str. Ștefan Dracinschi, nr. 12A, municipiul SUCEAVA, jud. SUCEAVA, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “INSTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM LA SC TUDIA SRL”, în baza contractului de finanțare nr. CFMSES011011413500326, proiect finanțat prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea:

Valoare totală: 1.177.302,38 lei

Valoare finanțată: 826.241,17 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 05.11.2025 – 30.06.2026.

Localizarea proiectului: UAT Grămești, Localitatea Grămești, Județul Suceava. Loc de consum Sat Grămești, Comuna Grămești, Nr. 187 B

Prin implementarea proiectului a fost realizată instalarea unui sistem fotovoltaic pentru autoconsum, având ca scop producerea energiei electrice din surse regenerabile și reducerea consumului de energie electrică din surse convenționale.

Indicatori la nivel de proiect:

Capacitate operațională instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 0,270 MW.

Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 218,28 echivalent tone de CO2/an.

Producția medie de energie electrică din surse regenerabile: 356,73 MWh/an.

Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință: 7.134,6 MWh.

Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu: 100 %

Factorul de capacitate al centralei electrice: 15,08 %.

Finanțat prin Fondul pentru Modernizare