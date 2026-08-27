Comunicat de presă – Finalizare proiect:

,,REABILITARE MODERATĂ A SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI DIN COMUNA CORNU LUNCII, SAT SASCA MICĂ, JUDEȚUL SUCEAVA”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

14.07.2026

Numele beneficiarului: COMUNA CORNU LUNCII

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10. Fondul local, Operațiunea I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, titlul apelului: PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.

Numele proiectului de investiție: ,,REABILITARE MODERATĂ A SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI DIN COMUNA CORNU LUNCII, SAT SASCA MICĂ, JUDEȚUL SUCEAVA”

Cod proiect: C10-I3-162

Contract de finanțare: 7857/20.01.2023

Dată de începere: 23.02.2023

Dată de finalizare: 14.07.2026

Obiectivul proiectului: Reabilitarea energetică moderată a clădirii C1 – Sediu Administrativ al Primăriei din sat Sasca Mică, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, prin reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO₂, modernizarea instalațiilor și îmbunătățirea confortului pentru angajați și cetățenii care beneficiază de serviciile publice locale

Obiective specifice:

Reducerea consumului de energie primară al clădirii

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a amprentei de carbon

Îmbunătățirea confortului termic și a condițiilor de desfășurare a serviciilor publice locale

Valoarea totală a proiectului: 1.282.956,98

Valoarea finanțării nerambursabile: 621.183,70 Lei

Date de contact beneficiar: Primăria Comunei Cornu Luncii, Comuna Cornu Luncii, Județul Suceava, Tel: 0230542296, e-mail: secretar_cornuluncii@yahoo.ro, site: https://www.comunacornuluncii.ro/.

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