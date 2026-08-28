Finalizare proiect: Reabilitare Energetică Moderată a Clădirii Căminului Cultural (Casă Festivități), Sat Păltiniș, Comuna Panaci, Județul Suceava

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Panaci anunță finalizarea implementării proiectului:

„REABILITARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII CĂMINULUI CULTURAL (CASĂ FESTIVITĂȚI), SAT PĂLTINIȘ, COMUNA PANACI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Proiect nr. C10-I3-3015 / 20.10.2022

U.A.T. Comuna Panaci, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile prin Contractul de finanțare nr. 17295/06.03.2023, anunță finalizarea implementării proiectului având codul C10-I3-3015, intitulat „Reabilitare energetică moderată a clădirii Căminului Cultural (Casă festivități), sat Păltiniș, comuna Panaci, județul Suceava”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, în cadrul apelului PNRR/2022/C10/I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Componenta 10 – Fondul local, Runda 2.

A fost atins obiectivul general al proiectului de renovare energeticӑ moderatӑ a clӑdirilor publice – Căminul Cultural (Casă festivități) din satul Păltiniș, comuna Panaci, obținându-se îmbunătățirea serviciilor publice la nivel local, creşterea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de carbon, prin implementarea unor măsuri de modernizare energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie. În urma implementării proiectului, obiectivele specifice de creștere a performanței energetice a clădirii au fost realizate integral. Implementarea proiectului a avut un impact pozitiv semnificativ asupra dezvoltării socio-economice a comunității locale, contribuind direct la creșterea calității vieții cetățenilor și la îmbunătățirea infrastructurii locale. Acest proiect se aliniază obiectivelor de reformă asumate de România prin PNRR și contribuie activ la îndeplinirea angajamentelor privind respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH). Astfel, impactul acestei investiții la nivel local este notabil, generând oportunități durabile de dezvoltare pentru întreaga comunitate.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 591.245,71 lei inclusiv TVA, reprezentând finanțare nerambursabilă prin PNRR, din care 493.845,26 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR fără TVA și 97.400,45 lei reprezintă valoarea TVA aferentӑ cheltuielilor eligibile din PNRR. Valoarea cheltuielilor suportate de la bugetul local a fost de 112.580,80 lei inclusiv TVA, rezultând o valoare totală finală a investiției de 703.826,51 lei inclusiv TVA.

Data începerii proiectului: 06 martie 2023.

Data finalizării proiectului: 04 august 2026

Date de contact beneficiar: U.A.T. Comuna Panaci, Primar Vasile Cozan, Tel: 0230 576 525 / 0230 576 653, e-mail: primariapanaci@yahoo.com, Website: www.panaci.ro, Adresa: str. Principală nr. 297, sat Panaci, comuna Panaci, județul Suceava, cod poștal 727405, România.

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Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Panaci

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