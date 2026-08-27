Finalizare proiect: Modernizare Infrastructură de Acces la Mănăstirea Humorului

Comunicat de presă

„MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE ACCES LA MĂNĂSTIREA HUMORULUI”

COMUNA MĂNĂSTIREA HUMORULUI în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în Str. Stefan cel Mare, nr. 142, Mănăstirea Humorului, cod poștal 727355, jud. Suceava, a finalizat proiectul cu titlul „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE ACCES LA MĂNĂSTIREA HUMORULUI”, proiect finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11.Turism și Cultură, Reforma 1 – Operaționalizarea OMD-urilor.

Obiectivul proiectului a fost în concordanță cu PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11.Turism și Cultură, acesta fiind reprezentat de reabilitarea și modernizarea drumului de acces, trotuarelor și parcării din proximitatea monumentului istoric Mănăstirea Humorului. Investiția a răspuns nevoii vizitatorilor și a comunității locale de a beneficia de un acces sigur, funcțional și modern către acest obiectiv cultural, contribuind totodată la promovarea turistică a zonei și la creșterea calității experienței pentru public.

Obiectul interventiei: Prin implementarea proiectului s-au modernizat trotuarele și parcarea prin realizarea unor suprafețe pavate durabile și a unei infrastructuri rutiere sigure, conform normativelor tehnice în vigoare. Amenajarea a inclus reabilitarea trotuarelor existente cu pavaj nou, borduri prefabricate și rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, precum și modernizarea parcării, respectiv asfaltarea acestora, cheltuiala incadrata la categoria cheltuielilor neeligibile, semnalizare rutieră corespunzătoare. Totodată, proiectul a urmărit crearea unui cadru coerent și armonios, prin integrarea elementelor funcționale în structura existentă a zonei.

Valoarea totala a proiectului este de 1.103.743,59 lei, din care valoare totala eligibila in cadrul proiectului este de 867.482,58 lei.

Data de inceput a proiectului a fost 03.12.2025. Contractul de finantare nr. 430 s-a semnat in data de 07.08.2026.

Perioada de implementare a proiectului este de la semnarea Contractului de finantare nr. 430/ 07.08.2026, respectiv din 07 august 2026 pana la 31 august 2026.

Impactul investitiei este de transformare a drumului de acces și a parcării într-un spațiu funcțional, sigur și modern, care să susțină vizitarea Mănăstirea Humorului și să contribuie la dezvoltarea turistică și economică a comunității locale.

Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa contactati COMUNA MĂNĂSTIREA HUMORULUI la tel.0749371803, e-mail:manastirea_humorului@yahoo.com, reprezentat legal CROITORU VIOREL, primar.

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