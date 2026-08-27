Comunicat de presă – Finalizare proiect:

,,IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL ÎN COMUNA CORNU LUNCII, JUDEȚUL SUCEAVA”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

30.08.2026

Numele beneficiarului: COMUNA CORNU LUNCII

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10. Fondul local, Operațiunea I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), titlul apelului: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 2.

Numele proiectului de investiție: ,,IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL ÎN COMUNA CORNU LUNCII, JUDEȚUL SUCEAVA”

Cod proiect: C10-I1.2-2373

Contract de finanțare: 19260/15.02.2023

Dată de începere: 15.02.2023

Dată de finalizare: 30.08.2026

Obiectivul proiectului: Creșterea gradului de digitalizare, siguranță și conectivitate la nivelul comunei Cornu Luncii, prin implementarea unor sisteme inteligente de management local și dezvoltarea infrastructurii TIC aferente administrației publice locale.

Obiective specifice:

Dezvoltarea infrastructurii TIC și extinderea conectivității Wi-Fi în spațiile publice ale comunei;

Creșterea siguranței cetățenilor prin implementarea și extinderea sistemului de supraveghere video;

Digitalizarea serviciilor administrației publice locale prin implementarea ghișeului unic și a platformelor online destinate cetățenilor și mediului de afaceri.

Valoarea totală a proiectului: 2.307.904,97 Lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.914.532,52 Lei

Date de contact beneficiar: Primăria Comunei Cornu Luncii, Comuna Cornu Luncii, Județul Suceava, Tel: 0230542296, e-mail: secretar_cornuluncii@yahoo.ro, site: https://www.comunacornuluncii.ro/.

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