Finalizare Proiect: Elaborare PUG si PMUD in format GIS, pentru Municipiul Radauti, judetul Suceava

COMUNICAT DE PRESA

“PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata”

Septembrie 2026

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

UAT MUNICIPIUL RĂDĂUȚI anunță finalizarea proiectului finantat din fonduri PNRR

“Elaborare PUG si PMUD in format GIS, pentru Municipiul Radauti, judetul Suceava’’

UAT MUNICIPIUL RADAUTI, in calitate de beneficiar a finalizat contractul semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, contractul de finantare nr.131247/21.11.2022, pentru implementarea proiectului: “Elaborare PUG si PMUD in format GIS, pentru Municipiul Radauti, judetul Suceava’’ Investitia 4 – Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana.

Perioada de implementare a proiectului: 21.11.2022 – 30.08.2026.

Valoarea totala eligibila a contractului de finantare este de 1.461.057,36 lei din care:

Componenta imprumut PNRR (investitia C10 – I4) : 1.461.057,36 lei

Rezultatele proiectului sunt de a susține o transformare durabilă urbană prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Obiective specifice:

Elaborare PUG si PMUD in format GIS;

UAT MUNICIPIUL RĂDĂUȚI

Date de contact: Adresa: str. Piaţa Unirii, nr. 2, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, România, cod poștal 725400

Telefon: 0752.121.737, e-mail: programe@primariaradauti

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