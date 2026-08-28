COMUNICAT / ANUNȚ DE PRESĂ

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– ANUNȚ FINALIZARE PROIECT –

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNOR INFRASTRUCTURI INTELIGENTE LA NIVELUL COMUNEI DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1

Prezenta investiție a fost realizată prin Componenta C10 a PNRR – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (Sisteme inteligente de management urban/local)

Numele beneficiarului: Comuna DOLHEȘTI

Denumirea proiectului: „DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNOR INFRASTRUCTURI INTELIGENTE LA NIVELUL COMUNEI DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Obiectivele proiectului: Implementarea unui sistem inteligent de management local prin infrastructuri inteligente si solutii digitale integrate pentru eficientizarea serviciilor publice.

Valoarea totală a proiectului: 1.683.518,71 lei + TVA

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului: 1.598.745,28 lei + TVA

Data începerii proiectului: 20.12.2022

Data finalizării proiectului: 27.08.2026

Codul proiectului: C10-I1.2-69

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii: Prin realizarea acestei investitii, comunitatea locala beneficiaza de servicii publice mai eficiente, imbunatatirea capacitatii administrative a autoritatii locale si optimizarea gestionarii resurselor comunitatii. Proiectul contribuie la modernizarea administratiei publice locale, sprijina tranzitia catre o comunitate inteligenta si reprezinta un exemplu de utilizare eficienta a fondurilor europene pentru consolidarea serviciilor publice esentiale si sustinerea unei dezvoltari durabile si echilibrate la nivel local si regional.

Date de contact:

PRIMARIA DOLHESTI, Com. DOLHESTI, jud. Suceava, cod poștal 727180, tel. 0230549212; e-mail: primaria_dolhesti@yahoo.com

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