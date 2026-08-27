Finalizare proiect: Amenajare zona centrala de promenada si spatiu pentru spectacole in aer liber in statiunea turistica de interes local Poiana Stampei

Comunicat de presă

„Amenajare zona centrala de promenada si spatiu pentru spectacole in aer liber in statiunea turistica de interes local Poiana Stampei”

COMUNA POIANA STAMPEI, jud. Suceava în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în Comuna Poiana Stampei, Str. Principală, nr. 231, Comuna Poiana Stampei, judetul Suceava, anunta finalizarea proiectului cu titlul „Amenajare zona centrala de promenada si spatiu pentru spectacole in aer liber in statiunea turistica de interes local Poiana Stampei”, proiect finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11.Turism și Cultură, Reforma 1 – Operaționalizarea OMD-urilor.

Obiectivul proiectului a fost in concordanta cu PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11.Turism ȘI Cultură, Reformei 1 – Operaționalizarea OMD-urilordin cadrul Componentei C11, si a urmarit realizarea unei infrastructuri culturale moderne destinată organizării de spectacole și evenimente în aer liber. Investiția răspunde nevoii comunității locale de a beneficia de un spațiu adecvat desfășurării activităților culturale, artistice și recreative, contribuind la dezvoltarea socială și culturală a localității și la creșterea calității vieții locuitorilor.

Obiectul interventiei: Prin implementarea proiectului s-a realizat amenajarea unei zone centrale de promenada si realizarea unui spatiu modern pentru spectacole in aer liber, prin construirea unei scene cu spatii conexe destinate artistilor (vestiare, grupuri sanitare si hol de acces), precum si amenajarea platformei pentru desfasurarea evenimentelor culturale. Interventia a inclus realizarea aleilor pietonale, a zonelor de promenada, a spatiilor verzi, a parcarii, a iluminatului exterior, a mobilierului urban si a racordurilor la utilitatile existente, in vederea crearii unei infrastructuri culturale si recreative moderne, integrate armonios in zona centrala a localitatii si adaptate desfasurarii activitatilor culturale si artistice in aer liber.

Valoarea totala a proiectului a fost de 1.848.941,22 lei, din care valoare totala eligibila in cadrul proiectului a fost de 1.714.547,32 lei.

Proiectul a fost depus in data de 16.03.2026. Contractul de finantare s-a semnat in data de 24.07.2026, Contract cu nr. de ordine 7.

Perioada de implementare a proiectului a fost de la semnarea Contractului de finantare nr. 405/24.07.2026, respectiv din 24 iulie 2026 pana la 31 august 2026, conform Ordin nr. 1142/ 17.07.2026.

Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa contactati Comuna Poiana Stampei la tel. 0730 615 179, e-mail: primaria@poianastampei.ro, reprezentat legal Mezdrea Vilut, primar.

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