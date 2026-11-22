Formația Șomuzul Preutești a reușit o adevărată performanță în sezonul de toamnă al eșalonului al cincilea al fotbalului sucevean, izbutind să încheie turul campionatului cu victorii pe linie.

În etapa a XI-a, echipa condusă de Vasilică Alexandru s-a impus fără emoții, cu 5-0, la Prelipca, prin golurile marcate de Ionuț Nistor (3), Daniel Pîslariu și Cătălin Vasiliu.

Rezultate înregistrate în etapa a XI-a a Ligii a V-a:

Seria I

Foresta Hârtop – Avântul Todirești 2-4

Viitorul Forăști – Pecetea Cumpărătura Bosanci 5-2

Voința Zvoriștea – Carpatic Suceava 5-2

Flacăra Prelipca – Șomuzul Preutești 0-5

Unirea Salcea – Sporting Siminicea 4-2

Viitorul Baia – Releul Mihoveni Șcheia 2-2

Clasament Seria I

1 Șomuzul Preutești 11 11 0 0 57-5 33p

2 Voința Zvoriștea 11 9 1 1 42-16 28p

3 Unirea Salcea 11 8 1 2 50-13 25p

4 Sporting Siminicea 11 6 1 4 42-25 19p

5 Releul Mihoveni Șcheia 11 5 2 4 46-29 17p

6 Carpatic Suceava 11 5 2 4 25-20 17p

7 Viitorul Baia 11 4 3 4 35-25 15p

8 Avîntul Todireşti 11 4 1 6 26-25 13p

9 Foresta Hârtop 11 4 0 7 31-37 12p

10 Flacăra Prelipca 11 3 1 7 26-36 10p

11 Viitorul Forăști 11 1 0 10 10-72 3p

12 Pecetea Cumparatura 11 0 0 11 12-99 0p

Seria a II-a

Polul Nord Brodina – Unirea Grămești 4-2

Forestierul Frumosu – Sporting Poieni Solca 4-2

Campionii Marginea – Foresta Moldovița 1-3

Viitorul Negostina – Avântul Frasin 5-3

Unirea Horodnic de Sus – AS Dornești 2-1

Vânătorul Dorna Candrenilor – Călimănelul Panaci 11-3

Clasament Seria a II-a

1 Foresta Moldovița 11 9 1 1 33-11 28p

2 Unirea Horodnic de Sus 11 8 0 3 28-18 24p

3 Polul Nord Brodina 11 7 1 3 23-17 22p

4 Avântul Frasin 11 6 1 4 24-16 19p

5 Sporting Poieni Solca 11 6 1 4 20-18 19p

6 Vânătorul Dorna Candrenilor 11 6 1 4 38-24 16p

7 AS Dorneşti 11 5 1 5 26-19 16p

8 Forestierul Frumosu 11 4 4 3 28-25 16p

9 Unirea Grămeşti 11 5 0 6 31-23 15p

10 Călimanelul Panaci 11 3 0 8 23-53 9p

11 Viitorul Negostina 11 2 0 9 19-38 6p

12 Campionii Marginea 11 0 0 11 12-43 0p