Fără victorie în campionat de 5 etape, CSU Suceava are mare nevoie de un succes la București, în confruntarea cu Steaua, din runda cu numărul 9 a Ligii Naționale de handbal masculin, care se va disputa luni, 30 noiembrie, cu începere de la ora 20.00, în direct pe TVR Sport. Și asta în condițiile în care, în ultimele meciuri ale turului, universitarii vor întâlni doi adversari tari, pe HC Buzău, pe teren propriu, și pe Dinamo, în deplasare.

„Situația noastră în clasament s-a complicat un pic după ultimele rezultate, așa că vom face tot posibilul să câștigăm jocul cu Steaua. Întâlnim o echipă aflată într-un moment pozitiv, care a făcut meciuri foarte bune în ultima perioadă. A câștigat cu CSM București, iar la Turda a fost aproape să răstoarne calculele hârtiei, așa cum s-a întâmplat și la Baia Mare. Sperăm ca această formă bună a adversarilor să fie stopată de un joc consistent al nostru, iar punctele să ia drumul Sucevei. Normal că există o presiune, dar suntem obișnuiți cu ea, pentru că încercăm zi de zi să punem presiune în primul rând pe noi la antrenamente. Știm și suntem conștienți că doar așa putem progresa atât individual, cât și ca echipă. Presiunea este constantă în sport și cred că au fost multe momente în care această echipă tânără a făcut față cu bine presiunii rezultatului. Sunt ferm convins că și luni vom arăta că ne dorim cu toții victoria pe terenul Stelei, chiar dacă întâlnim cel mai titrat club din istoria handbalului românesc”, a declarat antrenorul Bogdan Șoldănescu.

Programul etapei a IX-a:

CSM Constanța – SCM Poli Timișoara 29-26

HC Buzău – Minaur Baia Mare

Dinamo – CSM București

Universitatea Cluj – Teutonii Ghimbav

Steaua – CSU Suceava

CSM Vaslui – Potaissa Turda

Clasament

1 Dinamo București 8 7 0 1 261-206 14

2 Minaur Baia Mare 8 6 1 1 253-222 13

3 SCM Poli Timișoara 9 5 2 2 274-247 12

4 CSM București 8 5 0 3 254-236 10

5 HC Buzău 8 5 0 3 240-237 10

6 CSM Vaslui 8 5 0 3 232-231 10

7 CSM Constanța 9 4 0 5 238-236 8

8 Potaissa Turda 8 3 2 3 218-222 8

9 CSU Suceava 8 3 1 4 243-242 7

10 Steaua București 8 2 0 6 238-246 4

11 Universitatea Cluj 8 1 0 7 199-246 2

12 Teutonii Ghimbav 8 0 0 8 229-308 0