Filme sub cerul liber, la Iulius Mall Suceava. „It Ends with Us” și „GOAT”, în această săptămână

Primele seri de toamnă aduc noi proiecții de filme în aer liber la Iulius Mall Suceava. În această săptămână, parcul centrului comercial găzduiește două seri de cinematografie, cu acces gratuit.

Miercuri, 2 septembrie, de la ora 19.00, este programat filmul „It Ends with Us”, adaptarea cinematografică a romanului scris de Colleen Hoover. Pelicula o are în centru pe Lily Bloom, o tânără care se mută la Boston pentru a-și deschide propriul business. Viața sa se schimbă după întâlnirea cu Ryle Kincaid, iar reapariția primei sale iubiri, Atlas, complică povestea.

Duminică, 6 septembrie, tot de la ora 19.00, publicul poate urmări animația „GOAT”, o producție adresată întregii familii. Filmul spune povestea lui Will Harris, un personaj de dimensiuni reduse care visează să joace roarball, un sport dominat de animale mult mai mari decât el. Șansa de a intra într-o echipă profesionistă îl pune în situația de a-și demonstra ambiția și curajul.

Pe lângă proiecțiile de miercuri și duminică, vineri și sâmbătă, în parcul Iulius Mall Suceava vor fi difuzate, în premieră, noi episoade dintr-un reality show popular. Toate proiecțiile de filme din această săptămână au intrare gratuită.