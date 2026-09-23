Iulius Mall Suceava propune, în această săptămână, mai multe evenimente dedicate întregii familii. Filmele în aer liber, un spectacol de teatru pentru copii și un atelier de creație sunt programate în zilele următoare, iar participarea este gratuită.

Miercuri, 23 septembrie, de la ora 19.00, pe ecranul din parc va fi proiectat filmul „A Star Is Born”, cu Bradley Cooper și Lady Gaga în rolurile principale. Producția spune povestea lui Jackson Maine, un muzician aflat într-un moment dificil al carierei, care descoperă talentul lui Ally și o sprijină în drumul acesteia spre afirmarea artistică.

Weekendul aduce activități dedicate celor mici. Sâmbătă, între orele 16.00 și 17.00, în zona Reserved, copiii sunt invitați la spectacolul de teatru „Familia Chiț-Chiț”. Reprezentația urmărește aventurile unei familii de șoricei care încearcă să scape de motanul adus în casă pentru a-i alunga. Cu umor, personaje simpatice și situații neașteptate, spectacolul pune în valoare curajul, ingeniozitatea și spiritul de echipă.

Tot sâmbătă, între orele 17.00 și 19.00, cei mici sunt așteptați la un atelier de creație, unde își pot dezvolta imaginația prin activități interactive și distractive. Participarea la atelier se face pe bază de înscriere, la numerele de telefon 0230.208.700 și 0230.208.701.

Filme în aer liber, teatru și atelier de creație pentru copii, în această săptămână, la Iulius Mall Suceava

Programul continuă duminică, de la ora 19.00, cu proiecția filmului „Disney’s Snow White”, pe ecranul din parc. Pelicula prezintă povestea Albei ca Zăpada, una dintre cele mai cunoscute prințese Disney, care este nevoită să fugă din calea reginei geloase pe frumusețea sa. Toate evenimentele sunt cu participare gratuită.