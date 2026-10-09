Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ a găzduit astăzi un eveniment special organizat de Filiala Teritorială Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România la aniversarea a 25 de ani de activitate, „OAR25+ | Convergențe. Profesie, societate și viitor comun”.

Înaintea întâlnirii din Sala Unirii, pe esplanada din fața Palatului Administrativ a avut loc vernisajul expoziției „Pietre de hotar”, parte din programul aniversar. La deschiderea expoziției au participat vicepreședintele CJ Suceava Stelian Simerea și administratorul public al județului, Cezar Ioja.

La evenimentul din sala „Ștefan cel Mare” au luat parte arhitecți, reprezentanți ai autorităților publice și specialiști din județele Suceava și Botoșani. Discuțiile au vizat rolul arhitecturii și urbanismului în dezvoltarea comunităților și colaborarea dintre profesioniști și administrația publică.

Filiala Teritorială Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România a sărbătorit 25 de ani de activitate în Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ din Suceava

„Un arhitect gândește nu doar o clădire frumoasă, ci și una funcțională, accesibilă și potrivită celor care o folosesc. La inițiativa președintelui Gheorghe Șoldan, am demarat deja o colaborare cu arhitecți membri ai filialei și ne-am consultat pentru noul terminal al Aeroportului «Ștefan cel Mare», parte din cel mai amplu plan de modernizare din istoria aeroportului. Va avea aproximativ 11.000 de metri pătrați, de patru ori mai mult decât cele două terminale existente. Am beneficiat de expertiza arhitecților și pentru renovarea Sălii Unirii și alte amenajări interioare realizate în Palatul Administrativ. Vrem să extindem această colaborare printr-un program de asistență tehnică pentru administrațiile locale, cu concursuri de soluții și criterii clare de calitate pentru investițiile publice”, a declarat Stelian Simerea.

El a transmis, în numele administrației județene, felicitări Filialei Nord-Est a Ordinului Arhitecților din România pentru cei 25 de ani de activitate și pentru contribuția la dezvoltarea comunităților din Suceava și Botoșani.