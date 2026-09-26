Fetiță de numai 4 ani, trimisă la spital chiar de sora în vârstă de 10 ani

O fetiță de numai 4 ani a ajuns la spital în după-amiaza zilei de vineri, 25 septembrie.

Incidentul s-a produs la Ostra, iar persoana care a provocat accidentarea micuței este chiar sora ei, în vârstă de 10 ani.

Fetița mai mare se deplasa cu o bicicletă pe drumul județean 177A, iar la un moment s-a dezechilibrat și a lovit-o în zona feței cu ghidonul pe sora de 4 ani, care circula pe acostament, alături de mamă.

Minora lovită a fost dusă la spitalul din Gura Humorului, unde după ce a primit tratament de specialitate i s-a permis să plece acasă.