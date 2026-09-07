Fetiță de 4 ani, rănită de un șofer băut, ieșit de pe o stradă secundară din Suceava

O fetiță în vârstă de 4 ani a ajuns la UPU Suceava, duminică, alături de mama sa, după un accident rutier produs în municipiul Suceava. Accidentul nu a fost din fericire grav, dar spune multe despre cum circulă unii șoferi, chiar și în plină zi, la 12.45 în cazul de față.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că o femeie în vârstă de 34 de ani conducea regulamentar un BMW, pe strada Cuza Vodă, în cartierul Burdujeni, iar un Audi A6, condus de pe strada secundară – Nicolae Grigorescu, i-a ieșit în față. Autoturismul Audi era condus de un sucevean în vârstă de 37 de ani, care nu a respectat semnificația indicatorului STOP și a pătruns în intersecție fără a se asigura.

Polițiștii au constatat în scurt timp și de ce nu a acordat prioritate șoferul, acesta având imensa concentrație de 1,20 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Fetița în vârstă de 4 ani, pasageră în autoturismul BMW, a fost transportată de ambulanță la Spitalul Județean Suceava și a fost diagnosticată preliminar cu un traumatism cranian ușor.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru „vătămarea corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Șoferului băut i s-au recoltat probe biologice de sânge, în mod normal concentrația de alcool în sânge urmând a se cifra în jurul valorii de 2,5 la mie.