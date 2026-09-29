„Festivalul Toamnei – Rodul Pământului și al Sufletului”, pe 4 octombrie, la Pleșești

Stadionul din Pleșești va găzdui, duminică, 4 octombrie 2026, de la ora 12:30, „Festivalul Toamnei – Rodul Pământului și al Sufletului”, un eveniment dedicat familiei, tradiției și comunității.

Festivalul este organizat de Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești, în parteneriat cu Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Pleșești, Primăria Comunei Vulturești și Asociația Împreună pentru Viitor Vulturești, în cadrul Programului Săptămâna Verde.

Preotul Petru Irimescu, invitat special

Evenimentul continuă „Târgul de Toamnă”, proiect inițiat de școală și desfășurat deja în trei ediții.

Anul acesta, directorul școlii prof. Vieru Alexandru, consilierul școlar și președinte al Asociației Împreună pentru Viitor Vulturești – prof. Moroșanu Iuliana, primarul comunei Vulturești – Salamaha Cornel și preotul paroh al satului Pleșesti – Loluță Daniel, au decis ca evenimentul să aibă o amploare mai mare, cu un impact mai puternic în comunitate.

Festivalul va începe cu o scurtă rugăciune, urmată de conferința „Familia, școala și biserica – temelia unei comunități puternice” susținută de invitatul special Preotul Petru Irimescu, fiu al satului.

Data nu este întâmplătoare, evenimentul fiind programat cu o zi înaintea Zilei Mondiale a Educației, marcată pe 5 octombrie.

„Cele mai frumoase costume de toamnă”

Conferința va fi urmată de premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, omagiu adus familiei de Primăria Comunei Vulturești.

Cu sprijinul financiar al Primăriei Comunei Vulturești, programul va include și un moment artistic susținut de artiști locali.

Programul include și concursul „Cele mai frumoase costume de toamnă”, dedicat elevilor din învățământul primar și gimnazial. Câștigătorii acestui concurs vor fi premiați de Asociația Împreună pentru Viitor Vulturești.

În paralel cu programul artistic se va desfășura Târgul Toamnei, cu produse realizate de elevi, de părinții lor și de producătorii locali.

Participarea este gratuită, iar standurile pot fi amenajate începând cu ora 11:00. Evenimentul se va încheia cu Gala Recunoștinței, prilej cu care se vor acorda diplome tuturor celor implicați în realizarea evenimentului.

Campanie pentru cei vârstnici

Pe tot parcursul zilei va funcționa un punct de colectare pentru donații de alimente neperisabile și produse de îngrijire personală, destinate bătrânilor de la Mănăstirea Buciumeni. Campania este organizată de Asociația Împreună pentru Viitor Vulturești.

„Invitația nu se adresează doar locuitorilor comunei, ci tuturor celor care doresc să descopere tradițiile locului — familii, elevi, cadre didactice, iubitori de folclor și de produse autentice, oaspeți din localitățile vecine sau din întreg județul. Fiecare vizitator este binevenit, iar prezența sa va da și mai multă valoare unei zile dedicate familiei, tradiției și solidarității”, spun organizatorii.