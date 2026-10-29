Festivalul toamnei, la Shopping City Suceava

Shopping City Suceava găzduiește, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2026, între orele 13.00-17.00, Festivalul toamnei. Este vorba de un eveniment tematic dedicat întregii familii, în care magia, misterul și distracția se îmbină într-o experiență de toamnă.

În cele două zile, sunteți așteptați să descoperiți misterele din laboratorul fermecat, unde puteți crea poțiuni, să participați la parada costumelor, cu cele mai simpatice ținute. Cei mici sunt invitați să se costumeze în personajele lor preferate, pentru o defilare de neuitat. Nu vor lipsi spectacole de magie, statui vivante misterioase, personaje pe picioroange, face painting și tatuaje, jocuri interactive și misiuni magice, animatori și mascote, întâlniri cu personaje fantastice, inclusiv din universul Harry Potter.

„Ne bucurăm să-i avem alături pe @Animatori Micamia Animatori și pe Teatro Blu, care vor aduce și mai multă magie pe scenă și printre voi! Adu-ți familia, prietenii și cel mai tare costum”, au transmis reprezentanții Shopping City Suceava. Accesul este gratuit.