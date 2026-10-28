Școala Gimnazială Botoșana a organizat, săptămâna trecută, cea de-a III-a ediție a Festivalului Toamnei.

Manifestarea și-a propus să celebreze belșugul și diversitatea darurilor naturii, să promoveze tradițiile, produsele locale și obiceiurile specifice toamnei, dar, mai presus de toate, să reunească membrii comunității într-o atmosferă de bucurie, colaborare și solidaritate.

Peste 300 de elevi și preșcolari, îndrumați cu dăruire de cadrele didactice și sprijiniți de părinți, au oferit momente artistice pline de culoare și emoție. Prin ingeniozitate, creativitate și talent, copiii au contribuit la crearea unei atmosfere de sărbătoare și au încântat publicul prin prestațiile lor, sub îndrumarea doamnelor educatoare Boca Maruneac Angelica, Boca Raveica și Șveica Paraschiva, a doamnelor învățătoare Boca Teodora, Slevoacă Elena, Creangă Georgeta, Boca Iftimia, Moroșan Lenuța, Nichitoi Paula, Crețu Paraschiva și Robu Rodica, precum și a doamnelor diriginte Leșan Floarea, Leșan Lucica și Grigore Ancuța.

Festivalul Toamnei, ediția a III-a, la Școala Gimnazială Botoșana

Unul dintre momentele așteptate ale manifestării a fost concursul de dovleci „Dovlecelul năzdrăvan”, organizat de elevii clasei a VIII-a, sub coordonarea doamnei diriginte Grigore Ancuța și a doamnei profesoare Paicu Ramona. Evaluarea creațiilor s-a dovedit o provocare pentru juriu, datorită originalității și imaginației de care au dat dovadă participanții.

Evenimentul a avut și o importantă componentă caritabilă, desfășurată în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC). Produsele donate au fost oferite copiilor de la Așezământul „Sf. Ierarh Leontie Rădăuți”. Cei 120 de beneficiari s-au bucurat de darurile primite, iar generozitatea comunității noastre a transformat această inițiativă într-o adevărată lecție de empatie și responsabilitate.

De asemenea, fondurile obținute din donații vor fi utilizate pentru achiziționarea unor cărți noi și atractive pentru bibliotecile claselor, oferindu-le elevilor și preșcolarilor oportunitatea de a descoperi lecturi variate și interesante. Demersul urmărește să stimuleze interesul pentru lectură, să cultive dragostea pentru carte și să sprijine dezvoltarea competențelor școlare.

Festivalul Toamnei, ediția a III-a, la Școala Gimnazială Botoșana

Proiectul a fost coordonat de doamna director, prof. pentru învățământ primar Creangă Georgeta, și de doamna consilier educativ, prof. Leșan Lucica, cu participarea activă a tuturor cadrelor didactice, a Consiliului Reprezentativ al Părinților, a elevilor și a părinților. Adresăm mulțumiri deosebite cadrelor didactice, părinților, elevilor și preșcolarilor, autorităților administrației publice locale, coordonate de domnul primar Sticlet Andrei Tudorel, precum și tuturor membrilor comunității care au contribuit, prin implicare, efort și generozitate, la succesul acestei inițiative.

Prin efort comun și spirit de colaborare, am demonstrat că școala și familia pot transforma o activitate educativă într-un prilej de apropiere, învățare și solidaritate, în care bucuria de a dărui devine o valoare împărtășită de întreaga comunitate.