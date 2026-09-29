Festivalul „Toamnă la Voroneț”, ediția a 46-a. Trei zile de film, fotografie și întâlniri cu cineaști la Gura Humorului

Gura Humorului devine, în perioada 1-3 octombrie 2026, unul dintre punctele de întâlnire ale iubitorilor de film, fotografie și cultură cinematografică, odată cu cea de-a 46-a ediție a Festivalului Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț”.

Programul acestei ediții reunește filme din numeroase țări, producții studențești și documentare, întâlniri cu regizori și actori, dezbateri, o expoziție de fotografie, dar și momente dedicate memoriei cinematografice și istoriei recente. Toate evenimentele sunt cu intrare liberă.

Filme pentru copii și debutul competiției internaționale

Festivalul începe joi, 1 octombrie, la Casa de Cultură Gura Humorului, cu o proiecție dedicată celor mai tineri spectatori. De la ora 10:00, copiii sunt invitați să descopere filmul de animație „Robinson Crusoe”, în regia lui Victor Antonescu și Francesco Maurizio Guido „Gibba”, producție din 1974/1990, cu o durată de 82 de minute. Proiecția va fi prezentată de criticul și istoricul de film Marian Țuțui.

De la ora 12:00, intră în competiție primele șapte filme ale ediției. Programul reunește producții din Portugalia, Federația Rusă, Africa de Sud, Iran, Italia, Ungaria și Brazilia, de la film turistic și documentar până la ficțiune studențească.

Vor fi proiectate „Where Silence Moves”, de Miguel Cardoso, „Shchedryk”, de Daria Artuskova, „Concerto”, de Jurg Slabbert, „News”, de Ali Sayadi, „Outskirts”, de Stefano Zito, „Hybris”, de Péter Dóczé, și „Remembrance”, semnat de Mariana Andrade și Mariana Borges.

Programul continuă după-amiaza, la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, unde, de la ora 16:00, va avea loc vernisajul expoziției „Ce n-a fost în <Anul Nou care n-a fost>”, care reunește fotografii realizate de Matei Bumbuț. Evenimentul va fi însoțit de o discuție cu regizorul Bogdan Mureșanu și producătorul Dan Burlac.

De la ora 17:00, competiția revine la Casa de Cultură Gura Humorului cu cel de-al doilea program de filme. Publicul va putea vedea nouă producții din Israel, România, Germania, Franța, Italia, Cehia, Ucraina și Portugalia: „I Will Always Have Paris”, „Încă unul/Another One”, „Died Unnoticed”, „Mother of a Son”, „The Silence of Pomegranates”, „Unexpressed”, „Sunday”, „În seara de Moș Nicolae/On Saint Nicholas’ Eve” și „Countercurrent/Contracorrente”.

Prima zi se încheie festiv, de la ora 19:00, cu gala de deschidere și proiecția filmului „Atlasul universului”, în regia lui Paul Negoescu, producție 2026, cu o durată de 85 de minute. Și această proiecție va fi prezentată de Marian Țuțui.

De la istoria Revoluției la noi filme în competiție

Vineri, 2 octombrie 2026, programul festivalului se mută, în prima parte a zilei, la Biblioteca Orășenească Gura Humorului, unde, de la ora 10:00, este programată dezbaterea „Revoluția, televiziunea și filmul”.

La discuție vor participa acad. prof. univ. dr. Daniel Condurache, profesoara de istorie Octavia Fortuna, regizorul Bogdan Mureșanu și producătorul Dan Burlac. Tema propusă aduce împreună perspectiva istorică, experiența jurnalistică și cinematografică, într-o discuție despre felul în care Revoluția Română a fost reflectată și reinterpretată prin televiziune și film.

De la ora 12:00, Casa de Cultură găzduiește cel de-al treilea program competițional, cu șase filme provenind din Argentina-Chile, Polonia, Federația Rusă, Letonia, Israel și Peru. Publicul va putea urmări „Where Time Breathes”, „Motherland”, „Photo Developer ST-1”, „Where Does the Sun Sleep at Night?”, „Re-enactment” și „What Ruins Our Blood”.

Competiția continuă de la ora 17:00, cu șapte noi producții. Printre acestea se află documentarul animat „Aici a fost un parc/Here, There Was a Park”, realizat de colectivul „Animatori pentru IOR”, precum și filmele „Modestică”, de Ștefan Tudose, „Buck”, de Marco Furyu, „00:03”, de Theodor Rust, „Bro”, de Filip Špinka, „Star Architecture/Arquitetura da Estrela”, de Marcos Sastre, și „Totul avea altă culoare/Everything Was a Different Color”, de Alina Berzunțeanu.

Seara de vineri este dedicată unui titlu important din cinematografia românească. De la ora 19:00, va fi proiectat filmul „Septembrie”, regizat de Timotei Ursu în 1978, cu o durată de 105 minute. Proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, în prezența actriței Anda Onesa și a președintelui Uniunii Cineaștilor din România, Laurențiu Damian.

Ultima zi aduce documentar, folclor și gala de premiere

Sâmbătă, 3 octombrie, festivalul continuă la Casa de Cultură Gura Humorului cu o întâlnire dedicată documentarului românesc. De la ora 16:00, publicul va putea urmări „Ultima transhumanță”, documentar realizat de Dragoș Lumpan în perioada 2023-2026. Proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, la care vor participa regizorul și criticul și istoricul de film Dana Duma.

Atmosfera tradițională a Bucovinei va fi prezentă, de la ora 18:00, printr-un moment folcloric susținut de grupul „Dor de la Humor”, condus de prof. Maria Macovei.

Festivalul se încheie de la ora 19:00, cu gala de închidere și festivitatea de premiere, urmate de proiecția filmului „Mă mut la mama”, regizat de George Buzoianu și Gelu Colceag, producție 2026, cu o durată de 90 de minute.

Seara va continua cu o sesiune de întrebări și răspunsuri în prezența actorilor Gabriel Fătu și Adrian Păduraru.

Prin diversitatea programului, cea de-a 46-a ediție a Festivalului „Toamnă la Voroneț” propune, timp de trei zile, un dialog între cinematografia contemporană și memoria filmului românesc, între producții internaționale și creații studențești, între fotografie, documentar, ficțiune și tradiția culturală bucovineană. Toate evenimentele din cadrul festivalului sunt cu intrare liberă.