Festivalul „Poeți în Bucovina”, la Vama, Prisaca Dornei și Câmpulung Moldovenesc

Grupul literar sucevean Zidul de Hârtie și Asociația Culturală Artfest, în parteneriat cu Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc, organizează în acest weekend festivalul „Poeți în Bucovina”. Evenimentele vor avea loc, în ordinea desfășurării lor, în localitățile Vama, Prisaca Dornei și Câmpulung Moldovenesc. Alături de poeți locali din Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni vor citi și lansa cărți autori din Galați, Brăila, Tecuci și Piatra Neamț. Alături de ei, invitații speciali ai acestei ediții, sunt două poete și editoare din Londra, Soledad Santana și Elida Silvey dar și scriitorii Moni Stănilă și Alexandru Vakulovski, coordonatori ai cenaclului Republica din Chișinău.

Programul complet este următorul: 10 octombrie – Cabana Poema, Sălătruc (Vama), ora 13.30, agapă literară (Dan Cristian Iordache, Marin Mârza, Leonard Matei, Emanuel Pope), Casa de creație Arca Artistică, Prisaca Dornei, ora 16.00, lecturi (Călin Dănilă, Florin Dan Prodan, Soledad Santana (UK), Elida Silvey (UK), Moni Stănilă (MD), Alexandru Vakulovski (MD); 11 Octombrie – Biblioteca Municipală George Bodea, Câmpulung Moldovenesc, ora 13.00, lansări de carte și lecturi – Antologia Cairo jurnal de teren, OMG, 2026 – Călin Dănilă, Matei Hutopila, Dan Cristian Iordache, Simona Nastac, Florin Dan Prodan, După Litera Zero, PIM, 2026 Marin Mârza. Recitaluri poetice Dan Ene, Leonard Matei, Emanuel Pope, Soledad Santana (UK), Elida Silvey (UK), Horațiu Stamatin. Moderatoare va fi Nicoleta Bogoș, managerul Bibliotecii Municipale din Câmpulung Moldovenesc.