„Festivalul oamenilor de bine”, la Zamostea

O zi mohorâtă de toamnă târzie, 16 octombrie 2026, care anunță primele brume iar la munte, primele ninsori. O zi de popas după munca trudnică de peste an, încununată de toamna cu recolte bogate. După ce le-au adunat profitând de vremea frumoasă din zilele precedente, harnicii gospodari le-au pus la adăpost în poduri și hambare minuțios curățate și dezinfectate, iar ce le-a fost de prisos au vândut celor ce aveau nevoie de ele, fie pentru producția de bunuri alimentare, fie ca hrană pentru animale, iar unele pentru industria farmaceutică.

De acum oamenii pot sta liniștiți, să aștepte iarna cu frumoasele tradiții și sărbători de care să se bucure în tihnă având hambarele pline cu de toate.

Doar în comuna Zamostea lucrurile stau altfel. Din inițiativa vrednicului primar Vasile Haliuc, nu doar un bun administrator și lider priceput, ci și un om de omenie, cu credință în Dumnezeu, s-a organizat și anul acesta a doua ediție a Festivalului de toamnă care s-a desfășurat începând cu orele 12.00 la Căminul cultural din centrul comunei. Având experiența anului precedent, oamenii s-au grăbit să aducă la locul evenimentului câte puțin din roadele cu care i-au dăruit Dumnezeu, iar cei care au venit din oraș și nu au cultivat pământ au cumpărat tot felul de produse alimentare pe care le-au adus cu dragoste și sufletul deschis, toate produsele fiind donate la sfârșitul festivalului școlii de copii orfani aflată sub îngrijirea părintelui Dan Damaschin din Iași, preot misionar la Biserica Nașterea Domnului din incinta maternității Cuza Vodă din Iași, președintele Asociației umanitare „Glasul vieții”, militant activ pentru ajutorarea copiilor orfani și a mamelor nevoiașe. O acțiune umanitară extraordinară prin care comunitatea comunei Zamostea, căreia i s-au alăturat și localitățile din jur, oferă o mână de ajutor unor copilași care nu au nici o vină că au venit pe lume, iar cei care le-au dat viață i-au părăsit din diverse motive, greu de judecat. Prin puținul care s-a adunat, comunitatea comunei Zamostea, în frunte cu energicul ei primar și ambițiosul colectiv de cadre didactice, care au fost organizatorii și sufletul evenimentului, vor îndulci pentru câteva zile viața acelor copii amărâți pentru care singurul lor părinte este tătucul lor, preotul Dan Damaschin, deși cu toții și-ar dori și o mamă la sânul căreia să-și aplece capul și să adoarmă în timp ce le îngână cu vocea ei blândă și caldă un cântec de leagăn ori le spune o poveste despre copilași fericiți care se plimbă de mână cu părinții, merg la un loc de joacă sau la un film, apoi primesc înghețată sau o jucărie cu care se întorc bucuroși acasă.

Cele câteva ore cât am stat la festival am ascultat vocile maiestre ale copilașilor din satele comunei și din localitățile din jur care ne-au încântat cu cîntece frumoase care ne-au uns la suflet și ne-au răscolit amintiri din vremea copilăriei noastre, un adevărat spectacol organizat de dascăli și dăscălițe, acei oameni minunați din mâna cărora ies noi generații de tineri pregătiți.

Ne-a impresionat în mod deosebit participarea la acest spectacol de gală a grădiniților de copii din localitățile Zamostea, Ciomârtan și Zvoriștea, urcând pe scena Căminului Cultural copilași cu vârsta între 3 și 5 ani, dar pe cât de mici pe atât de ambițioși, care au impresionat publicul cu vocile lor cristaline ca un clinchet de clopoțel. Au urmat copii de la școlile gimnaziale din satele ce aparțin de comuna Zamostea, din localități din comunele vecine, Zvoriștea și Adâncata, iar în final spectacolul a fost încheiat de un grup de elevi de la liceul din orașul Siret, care ne-au oferit un evantai de cântece și dansuri tradiționale de o înaltă ținută artistică.

Am luat parte bucuros la această deosebită manifestare care a îmbinat frumosul cu milostenia, cu faptele bune ale multor oameni din comună și împrejurimi, împreună cu prietenul meu profesorul Ioan Ițco, aducându-ne și noi aportul cu niște produse care sperăm să fie de folos acelor copilași lipsiți de mamă și de tată, lăsați de mici pe drumuri să se descurce singuri. E regretabil că demersurile noastre făcute atât public, cât și unele directe, adresate unor oameni cu afaceri prospere, nu au dat rezultate,confirmându-se încă odată vorba românească atât de bogată în învățăminte și înțelepciune, că bogatul nu crede săracului, iar cel care are averi și bogății se plânge de sărăcie și niciodată nu-i va ajunge ce are, câtă vreme oamenii nevoiași, cum sunt locuitorii comunei Zamostea, din puținul lor au putut să rupă câte ceva și pentru cei mai săraci decât ei, mai ales că era vorba de niște copilași lipsiți de ajutor. De aceea trebuie să aducem și mai multe mulțumiri acestor oameni de bine din satele comunei Zamostea și din împrejurimi care, într-o zi răcoroasă de toamnă târzie, au găsit în sufletul lor o scânteie divină și au împlinit Cuvântul lui Dumnezeu, „Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul” ( Ioan 3:18), căci, Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc (Matei 25, 35) ; Mi-a fost sete și Mi-ați dat de băut; am fost străin și M-ați primit; am fost gol și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav și ați venit să Mă vedeți.

Mare adevăr a grăit Iisus, acei copilași rămași fără părinți sunt frații Lui mai mici, cărora oamenii de bine și cu dragoste de Dumnezeu le dau să mănânce, le dau să bea, pe care îi îmbracă și pe care unii merg să-i vadă și să-i țină pentru câteva minute la pieptul lor, să simtă și ei ce înseamnă să ai o mamă și un tată.

Mulțumim mult organizatorilor că ne-au invitat și pe noi la această minunată acțiune de binefacere, eu ca proaspăt desemnat cu titlul de fiu al satului, iar profesorul Ioan Ițco cu Galeria Oamenilor de seamă de pe Valea Siretului care ne-a desfătat și azi privirile când am revăzut-o pe peretele Căminului Cultural al comunei Zamostea, cu personalități importante din zonă. Un eveniment emoționat care sperăm să fie urmat și de alte faceri de bine, nu neapărat în cadru organizat cum a fost la Zamostea, orice om își poate rupe ceva din ce-i prisosește și să trimită pentru copilașii lipsiți de mamă și de tată.