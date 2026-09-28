Festivalul Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș”, ediția a 58-a

De mai bine de jumătate de secol, Festivalul Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș” nu mai este doar o competiție literară, ci o datorie de suflet, un altar de lumină pe care așezăm, an de an, recunoștința noastră pentru cel care a fost, rămâne și va fi meteorul strălucitor al literaturii române.

Ajuns la cea de-a 58-a ediție, Festivalul Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș” se va desfășura în perioada 2–11 octombrie 2026, la Suceava, Fălticeni și Mălini, reunind poeți, scriitori, critici literari, oameni de cultură și iubitori ai poeziei.

„Această toamnă care îmbracă Măliniul în nuanțe de chihlimbar și aur nu este doar un decor. Ea pare desprinsă direct din metaforele lui Labiș. Este o toamnă a roadelor spiritului, care ne amintește de puritatea și intensitatea cu care el a trăit și a scris. Din păcate, destinul său a fost frânt mult prea devreme, într-o iarnă bucureșteană care a lăsat în cultura noastră o dramă uriașă, o rană ce nu se va vindeca niciodată pe deplin. Poate până atunci când vom afla adevărul…

Acest festival are o misiune sacră: aceea de a căuta în ochii tinerilor poeți sosiți din toate colțurile țării acea scânteie de geniu, acea <pasăre cu clonț de rubin> a autenticității. Labiș a murit tânăr, dar a lăsat în urma sa o tinerețe fără bătrânețe a spiritului”, a transmis Ioan Manole, poet, scriitor, manager de evenimente culturale și consultant artistic al Centrului Cultural Bucovina.

Prezența, de la un an la altul, a poeților veniți să participe la festival este, în sine, o mărturie că jertfa lui Nicolae Labiș nu a fost în zadar. Poezia trăiește, se reinventează, își caută noi forme și merge mai departe. „Le mulțumim organizatorilor și membrilor juriului, care poartă responsabilitatea dificilă a selecției și a recunoașterii celor mai valoroase condeie, dar, mai ales, publicului care, prin prezență, încurajări și aplauze, menține vie, an de an, flacăra memoriei lui Nicolae Labiș”, a completat Ioan Manole.

Juriul ediției a 58-a

Pentru secțiunea „Cartea de poezie – cea mai bună carte de poezie a anului 2025”, juriul Festivalului Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș”, ediția a 58-a, este alcătuit din personalități reprezentative ale literaturii și criticii literare românești: Casian Maria Spiridon – poet, prozator, eseist, director și editor, Iași – președintele juriului; Adrian Dinu Rachieru – prof. univ. dr., membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova, critic literar, Timișoara – vicepreședinte; Liviu Ioan Stoiciu – poet, prozator, scriitor și eseist, Brașov – membru; Nichita Danilov – poet, diplomat, romancier, eseist și ambasador, Iași – membru; Mircea A. Diaconu – prof. univ. dr., scriitor, critic și istoric literar, Suceava – membru; Simona Modreanu – prof. univ. dr., scriitor, director al Editurii „Junimea”, Iași – membru; Vasile Spiridon – prof. univ. dr., critic literar – membru; Viorica Petrovici – poetă, critic literar, Suceava – vicepreședinte; Daniel Mariș – critic literar, Deva – membru; Ioan Manole – poet, scriitor, manager de evenimente culturale și consultant artistic al Centrului Cultural Bucovina, Suceava – secretar al juriului.

Șase poeți pentru Marele Premiu „Nicolae Labiș”

Pentru Marele Premiu „Nicolae Labiș”, acordat pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2025 înscrisă în festival, au fost nominalizați șase poeți: Radu Andriescu, Nicolae Coande, Radu Nițescu, Andrei Zbârnea, Andrei Păpăruz și Marilena Apostu. Dintre cei șase poeți nominalizați, juriul va desemna câștigătorul Marelui Premiu al Festivalului Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș”, secțiunea Cartea anului 2025. Premiul, în valoare de 10.000 de lei brut, este oferit de Primăria Municipiului Suceava, partener statornic al celui mai longeviv concurs național de poezie din România.

Două volume importante ale poeziei contemporane – „Lipsa de greutate a lumii”, semnat de Dan Coman, și „nu va ajunge aici dispariția”, de Daniela Vizireanu – nu au fost înscrise în competiție, întrucât autorii au fost deja laureați ai altor premii naționale.

Astfel, la cea de-a 58-a ediție, Festivalul „Nicolae Labiș” își continuă destinul cultural, reafirmând, la Mălini, Fălticeni și Suceava, legătura vie dintre memoria marelui poet și generațiile de creatori care duc mai departe, prin cuvânt, aventura poeziei române.