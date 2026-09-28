Festivalul „Drumul Lemnului” și „Târgul Lăptarilor” revine la Câmpulung Moldovenesc

Tradițiile și meșteșugurile Bucovinei revin în centrul atenției, după doi ani de pauză, duminică, 4 octombrie 2026, la Câmpulung Moldovenesc, la Festivalul „Drumul Lemnului” și „Târgul Lăptarilor”.

Evenimentul aduce împreună meșteri populari, crescători de animale și producători locali, într-o zi dedicată ocupațiilor și produselor tradiționale din zona Bucovinei. Publicul va putea descoperi meșteșuguri și obiecte din lemn lucrate manual, expoziții de animale și utilaje pentru prelucrarea lemnului, produse tradiționale și produse de stână, preparate din gastronomia bucovineană, premierea din cadrul „Târgului Lăptarilor”, demonstrații și activități ale meșterilor populari.

Festivalul are loc duminică, 4 octombrie 2026, la ora 11:00, la Complex BTT – strada Nicolae Bălcescu, Câmpulung Moldovenesc – o zi în care puteți vedea, gusta și descoperi o parte importantă din tradițiile și ocupațiile Bucovinei.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică.