Evenimente

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

În perioada 13–16 august 2026, atmosfera medievală va prinde viață între zidurile cetății Suceava, unde cavaleri, domnițe, artiști și păpușari din România, Ungaria, Turcia, Republica Moldova, Slovacia, Cehia, Bulgaria și Danemarca vă vor oferi un spectacol de neuitat.

Vă așteaptă dansuri și reconstituiri medievale, spectacole cu foc și lasere, demonstrații ecvestre, pantomimă, Commedia dell’Arte și teatru, școli de luptă și tir cu arcul; muzică medievală, păsări de vânătoare, concursuri și activități pentru copii, ateliere de gastronomie medievală, demonstrații de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie și caligrafie, ateliere de magie.

Veniți să descoperiți farmecul Evului Mediu într-unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri istorice din România!

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și realizat în asociere cu Municipiul Suceava, organizator fiind Muzeul Național al Bucovinei.

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor
Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Recomandări

Cea mai mare școală de vară din județ a fost la Bilca. Peste 500 de elevi la ,,Serile de Artă Sacră’’, cu ateliere, joc și credință

Colțul cititorului

Cea mai mare școală de vară din județ a fost la Bilca. Peste 500 de elevi la ,,Serile de Artă Sacră’’, cu ateliere, joc și credință

Colțul cititorului

Cea mai mare școală de vară din județ a fost la Bilca. Peste 500 de elevi la ,,Serile de Artă Sacră’’, cu ateliere, joc și credință

Cea mai mare școală de vară din județ a fost la Bilca. Peste 500 de elevi la ,,Serile de Artă Sacră’’, cu ateliere, joc și credință
Expoziția de artă plastică contemporană „Lumea necuvântătoarelor”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Evenimente

Expoziția de artă plastică contemporană „Lumea necuvântătoarelor”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Evenimente

Expoziția de artă plastică contemporană „Lumea necuvântătoarelor”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Expoziția de artă plastică contemporană „Lumea necuvântătoarelor”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava
Magia filmului în aer liber revine la Suceava: Asociația Hope 4 Humanity anunță cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ice Movie in Summertime”

Evenimente

Magia filmului în aer liber revine la Suceava: Asociația Hope 4 Humanity anunță cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ice Movie in Summertime”

Evenimente

Magia filmului în aer liber revine la Suceava: Asociația Hope 4 Humanity anunță cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ice Movie in Summertime”

Magia filmului în aer liber revine la Suceava: Asociația Hope 4 Humanity anunță cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ice Movie in Summertime”