În perioada 13–16 august 2026, atmosfera medievală va prinde viață între zidurile cetății Suceava, unde cavaleri, domnițe, artiști și păpușari din România, Ungaria, Turcia, Republica Moldova, Slovacia, Cehia, Bulgaria și Danemarca vă vor oferi un spectacol de neuitat.

Vă așteaptă dansuri și reconstituiri medievale, spectacole cu foc și lasere, demonstrații ecvestre, pantomimă, Commedia dell’Arte și teatru, școli de luptă și tir cu arcul; muzică medievală, păsări de vânătoare, concursuri și activități pentru copii, ateliere de gastronomie medievală, demonstrații de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie și caligrafie, ateliere de magie.

Veniți să descoperiți farmecul Evului Mediu într-unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri istorice din România!

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava și realizat în asociere cu Municipiul Suceava, organizator fiind Muzeul Național al Bucovinei.

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” Suceava 2026 – patru zile de poveste. Programul evenimentelor