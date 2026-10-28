Festivalul-Concurs Național al Fanfarelor Țărănești, ediția a XVII-a, și-a desemnat câștigătorii. Evenimentul a avut loc luni, 26 octombrie 2026, la Ateneul Popular din Calafindești, și a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în parteneriat cu Primăria Comunei Calafindești.

Manifestarea a reunit șase fanfare țărănești din județele Suceava și Botoșani, oferind publicului un program muzical dedicat repertoriului instrumental tradițional și particularităților muzicale ale comunităților rurale.

Festivalul a debutat cu parada fanfarelor participante, urmată de concursul propriu-zis, în cadrul căruia formațiile au prezentat programe artistice reprezentative pentru vetrele folclorice din care provin, aducând în fața publicului marșuri, cântece de joc și melodii specifice repertoriului fanfarelor țărănești.

Festivalul-Concurs Național al Fanfarelor Țărănești, ediția a XVII-a, și-a desemnat câștigătorii

Juriu

Prestațiile artistice au fost evaluate de un juriu de specialitate, având următoarea componență: Ghiocel Cioltan – profesor la Școala Populară de Arte „Ion Irimescu” Suceava, președintele juriului; Leonard Zamă – artist poliinstrumentist, colaborator al Centrului Cultural „Bucovina”; Alexandru Havriliuc – artist instrumentist, colaborator al Centrului Cultural „Bucovina”; Marcel Dupu – director al Clubului Copiilor din Dorohoi și dirijor al Orchestrei „Mugurelul”; Trifan Leancă – profesor, dirijor și aranjor.

Juriul a evaluat calitatea interpretării, repertoriul prezentat, ținuta scenică și valoarea artistică a fiecărei formații participante.

Festivalul-Concurs Național al Fanfarelor Țărănești, ediția a XVII-a, și-a desemnat câștigătorii

Premii

În urma jurizării, premiile celei de-a XVII-a ediții au fost acordate astfel:

Premiul I:

– Fanfara „Mugurii Siretului”, din Siret, coordonată de Ionel Iațchiv;

– Fanfara din Vorona, județul Botoșani, coordonată de prof. Ioan Enciu.

Premiul al II-lea:

– Fanfara Udeșteană, din comuna Udești, coordonată de Bogdan Bran;

– Fanfara „Brazii Bucovinei”, din Sfântu Ilie, comuna Șcheia, coordonată de Vasile Dubatufca.

Premiul al III-lea:

– Fanfara Stamate, județul Suceava, coordonată de Vasile Leontică;

– Fanfara „Izvorașul”, din Liteni, coordonată de Mihai Stăuceanu.

Festivalul-Concurs Național al Fanfarelor Țărănești, ediția a XVII-a, și-a desemnat câștigătorii

Recital

Programul artistic a fost completat de recitalul susținut de Fanfara „Trandafirul” din Calafindești, coordonată de Gheorghe Diaconescu, care a adus în fața publicului melodii din repertoriul muzicii de fanfară.

Organizatorii susțin că fanfara țărănească ocupă un loc aparte în cultura muzicală tradițională, fiind prezentă de-a lungul timpului la nunți, hore, hramuri, bâlciuri și alte sărbători ale comunităților rurale.

„Repertoriul său, alcătuit din marșuri, cântece lirice și de joc, piese ceremoniale și melodii specifice diferitelor zone folclorice, reflectă diversitatea expresiilor muzicale și legătura acestora cu viața satului românesc.

Desfășurat în ziua sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, festivalul a readus în atenția publicului farmecul muzicii de fanfară, ale cărei sonorități au însoțit, de-a lungul timpului, sărbătorile și momentele importante din viața satului românesc. Cele șase formații participante au demonstrat, prin repertoriul și măiestria interpretativă, că această tradiție muzicală își păstrează locul în comunitățile din care provin”, au mai transmis reprezentanții Centrului Cultural „Bucovina”.