Festivalul-Concurs Interjudețean de Interpretare a Cântecului Popular „Maria Surpat – Mina Pâslaru”, la Sadova

Cea de-a XI-a ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean de Interpretare a Cântecului Popular „Maria Surpat – Mina Pâslaru” va avea loc sâmbătă, 5 septembrie 2026, la Căminul Cultural „Zorile” din Sadova, reunind 76 de tineri interpreți, cu vârste cuprinse între 10 și 35 de ani, din 12 județe ale țării și din municipiul București. Concursul va începe la ora 9:30 și este dedicat memoriei celor două cunoscute interprete ale cântecului popular bucovinean, Maria Surpat și Mina Pâslaru.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Sadova.

Festivalul-concurs urmărește promovarea și valorificarea cântecului popular, descoperirea și susținerea tinerelor talente, precum și evidențierea repertoriilor și a particularităților stilistice și interpretative specifice zonelor etnofolclorice reprezentate de concurenți.

Ediția din acest an se remarcă printr-o participare numeroasă, cei 76 de concurenți provenind din județele Suceava, Iași, Botoșani, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Cluj, Gorj, Mureș, Vaslui și Bihor, precum și din municipiul București. Diversitatea zonelor reprezentate aduce în fața publicului repertorii și stiluri interpretative diferite și conturează o imagine amplă a preocupării tinerei generații pentru cântecul popular românesc.

Festivalul se desfășoară pe două secțiuni, structurate în funcție de vârsta participanților. Secțiunea „Maria Surpat” cuprinde două categorii de vârstă: 10–14 ani, cu 41 de concurenți, și 15–17 ani, cu 26 de concurenți. Secțiunea „Mina Pâslaru”, destinată interpreților cu vârste între 18 și 35 de ani, reunește 9 concurenți.

Conform programului stabilit pentru această ediție, concursul va începe la ora 09:30, cu evoluțiile participanților din categoria „Maria Surpat”, 10–14 ani, care se vor desfășura până la ora 13:00. După o scurtă pauză, de la ora 13:30 vor intra în concurs tinerii din categoria 15–17 ani, iar de la ora 16:15 vor evolua concurenții secțiunii „Mina Pâslaru”, 18–35 de ani.

Fiecare participant va prezenta două piese, repertoriul fiind ales în conformitate cu cerințele specifice secțiunii și categoriei de vârstă. Prin repertoriile aduse în concurs, tinerii interpreți vor pune în valoare specificul muzical al zonelor din care provin și diversitatea cântecului popular românesc.

Evoluțiile concurenților vor fi evaluate de un juriu alcătuit din personalități recunoscute din domeniul cercetării și interpretării folclorului românesc. Printre criteriile de jurizare se numără calitatea interpretării și expresivitatea artistică, respectarea specificului stilistic și interpretativ al zonei etnofolclorice reprezentate, prezența scenică și autenticitatea costumului popular.

Festivalul-Concurs Interjudețean „Maria Surpat – Mina Pâslaru” păstrează în centrul său memoria celor două interprete care îi dau numele, personalități reprezentative pentru comuna Sadova și pentru patrimoniul cultural imaterial al Bucovinei. În același timp, manifestarea oferă tinerilor interpreți prilejul de a-și afirma talentul și de a aduce în fața publicului repertorii reprezentative pentru zonele etnofolclorice din care provin.