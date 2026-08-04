Festivalul-concurs de toacă pentru copii și tineret „Răsună toaca-n cer” va începe joi, la Liteni

Cea de-a XV-a ediție a festivalului-concurs de toacă pentru copii și tineret „Răsună toaca-n cer” se va desfășura joi, 6 august a.c., începând cu ora 15.00, în curtea parohiei ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Rotunda – Liteni.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Direcția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, parohia ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Rotunda și cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Liteni. Manifestarea, care promovează și valorifică tradiția interpretării la toacă în rândul noilor generații, „urmărește păstrarea, transmiterea și valorificarea artei interpretării la toacă, încurajând copiii și tinerii să ducă mai departe una dintre cele mai valoroase tradiții ale spiritualității ortodoxe”, după cum se arată într-un comunicat de presă transmis de Consiliul Județean Suceava.

La concurs vor participa copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 ani și nivelul studiilor universitare, repartizați în patru categorii de vârstă: categoria I – 3–6 ani; categoria a II-a – clasele I–IV; categoria a III-a – clasele V–VIII; categoria a IV-a – liceu, școli profesionale și studenți.

Evoluțiile concurenților vor fi evaluate de un juriu alcătuit din preoți, profesori de muzică și muzicologi, specialiști în domeniul tradiției muzicale liturgice ortodoxe, care vor aprecia acuratețea interpretării, diversitatea ritmică, structura interpretării, fidelitatea față de tradiția liturgică ortodoxă și ținuta scenică.

„Ajuns la cea de-a XV-a ediție, festivalul-concurs de toacă pentru copii și tineret <Răsună toaca-n cer> s-a impus ca una dintre manifestările dedicate tinerilor care păstrează și valorifică această tradiție, contribuind la continuitatea unui element reprezentativ al patrimoniului spiritual ortodox”, se arată în comunicat.

Organizatorii invită publicul să participe la acest eveniment pentru a-i susține pe concurenți și pentru a lua parte la o manifestare „care pune în valoare priceperea, dăruirea și respectul tinerilor față de rânduiala și tradiția Bisericii Ortodoxe”.