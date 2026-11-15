Festivalul concurs „Cântec și umor călit de la Clit” are loc la finele lunii noiembrie

De luni în două săptămâni, adică pe 30 noiembrie, în localitatea suceveană Clit, din comuna Arbore, va avea loc Festivalul concurs „Cântec și umor călit de la Clit”. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul inițiat și promovat de caricaturistul și tenorul sucevean Sorin Ursan Delaclit, este un concurs de interpretare și umor care pune în valoare cântecele populare, patriotice, de dor, de dragoste, de joc sau de cătănie (interpretate în limba română și ucraineană), alături momente umoristice și tinere talente.

Invitații acestei ediții sunt Ansamblul de dansuri Kozaciok – Bălcăuți, Taraful „Izvoare”, Alexandru Cătălin Chifan – profesor de arte vizuale și câștigătorii ediției anterioare.

„Mulțumesc sponsorilor pentru încrederea și sprijinul acordat și care fac posibil organizarea ediției a IV-a a festivalului concurs!

Mulțumesc invitaților pentru diversitatea si creșterea nivelului cultural al festivalului, prin participarea în spectacol! Succes concurenților!

Va așteptăm să fiți alături de noi!”, a transmis Sorin Ursan Delaclit.

Momentele artistice și cele umoristice vor începe de la ora 12.00, la Căminul cultural din localitatea Clit, unde s-a născut inițiatorul și organizatorul festivalului – concurs.