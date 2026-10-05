Festival de goluri în Liga a V-a

Releul Mihoveni Șcheia a reușit scorul etapei a IV-a a Ligii V-a după ce a dispus cu 13-1, pe teren propriu, de ACS Pecetea Cumpărătura Bosanci, într-un joc din Seria I. Golurile învingătorilor au fost marcate de Bran (5), Strugariu (3), Popovici (2), Căilean, Ciuntu și Cășeriu. Reușita de onoare a oaspeților a purtat semnătura lui Botușan.

În Seria a II-a, Polul Nord Brodina s-a impus cu 4-0 la Negostina, într-un joc în care Creuco și Georgiță au izbutit câte o „dublă”.

Rezultate:

Seria I

Voința Zvoriștea – Foresta Hârtop 3-1

Releul Mihoveni Șcheia – Pecetea Cumpărătura Bosanci 13-1

Sporting Siminicea – Viitorul Forăști 3-0 (neprezentare)

Flacăra Prelipca – Unirea Salcea 2-5

Viitorul Baia – Avântul Todirești 3-2

Șomuzul Preutești – Carpatic Suceava 3-0

Clasament

1 Șomuzul Preutești 4 4 0 0 19-1 12p

2 Voința Zvoriștea 4 4 0 0 17-4 12p

3 Unirea Salcea 4 3 0 1 20-6 9p

4 Sporting Siminicea 4 3 0 1 13-11 9p

5 Viitorul Baia 4 2 1 1 12-12 7p

6 Avântul Todireşti 4 2 0 2 13-9 6p

7 Carpatic Suceava 4 1 2 1 4-6 5p

8 Releul Mihoveni Șcheia 4 1 1 2 19-12 4p

9 Flacăra Prelipca 4 1 0 3 9-11 3p

10 Foresta Hârtop 4 1 0 3 11-15 3p

11 Viitorul Forăști 4 0 0 4 1-22 0p

12 Pecetea Cumparatura 4 0 0 4 5-34 0p

Seria a II-a

Viitorul Negostina – Polul Nord Brodina 0-4

Călimănelul Panaci – Sporting Poieni Solca 3-1

Foresta Moldovița – Forestierul Frumosu 2-2

Unirea Horodnic de Sus – Campionii Marginea 5-1

AS Dornești – Avântul Frasin 1-3

Vânătorul Dorna Candrenilor – Unirea Grămești 2-1

Clasament

1 Avântul Frasin 4 4 0 0 15-3 12p

2 Polul Nord Brodina 4 4 0 0 13-5 12p

3 Unirea Grămeşti 4 3 0 1 11-4 9p

4 Foresta Moldovița 4 2 1 1 15-7 7p

5 Unirea Horodnic de Sus 4 2 0 2 9-9 6p

6 Vânătorul Dorna Candrenilor 4 2 0 2 7-7 6p

7 Sporting Poieni Solca 4 2 0 2 7-8 6p

8 Forestierul Frumosu 4 1 1 2 9-10 4p

9 AS Dorneşti 4 1 0 3 7-10 3p

10 Viitorul Negostina 4 1 0 3 7-11 3p

11 Călimanelul Panaci 4 1 0 3 8-22 3p

12 Campionii Marginea 4 0 0 4 3-15 0