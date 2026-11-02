FERRIA de la RUFSTER: rigoarea liniei drepte în noua arhitectură a acoperișurilor din Bucovina

Pregătit pentru lansarea pe piață la mijlocul lunii noiembrie 2026, noul profil de țiglă metalică FERRIA — dezvoltat la Rădăuți sub marca RUFSTER a companiei OLINT — răspunde schimbării de limbaj din arhitectura rezidențială actuală: trecerea către volume curate, suprafețe plane ritmate de un riflaj longitudinal fin și detalii tehnice proiectate pentru exigențele climatice ale nordului României.

OLINT COM Rădăuți continuă investițiile în inovație și dă startul, la mijlocul lunii noiembrie, producției unui nou model de țiglă metalică sub marca Rufster. Modelul se numește Ferria și aduce pe piața învelitorilor o direcție care până acum lipsea: minimalismul.

Ferria îmbină minimalismul, eleganța și rafinamentul în cele două variante în care poate fi produsă, cu riflaj și fără riflaj. Este prima țiglă din gama Rufster oferită astfel, la alegere, pe aceeași geometrie.

O direcție nouă în învelitori

Gama Rufster acoperă deja gusturi diferite, de la profilele clasice, cu relief pronunțat, apreciate de clienții care vor un acoperiș cu personalitate, până la tabla cutată pentru construcții utilitare. Ferria deschide o direcție nouă: țigla pentru casele în care arhitectura contează.

„A cincea fațadă”: dialogul dintre tradiția Bucovinei și minimalismul contemporan

În peisajul construit din județul Suceava — de la zonele rezidențiale noi din jurul municipiilor Suceava, Rădăuți și Fălticeni până la casele de pe văile Humorului, Câmpulungului și Dornei — arhitectura locuinței trece printr-o vizibilă maturizare estetică. Dacă în arhitectura vernaculă a Bucovinei acoperișul înalt din draniță patinată în tonuri de gri-cărbune dădea demnitate și proporție întregii gospodării, proiectele rezidențiale contemporane preiau această dominantă cromatică și o transpun în volume geometrice esențializate: fațade albe curate, placări verticale din lemn de larice sau molid, socluri din piatră și suprafețe vitrate ample.

În această compoziție, învelitoarea încetează să mai fie un simplu element de închidere și devine ceea ce arhitecții numesc „a cincea fațadă” a casei — suprafața continuă, expusă privirii și luminii, care ordonează silueta clădirii. Alegerea acoperișului înseamnă, de aceea, mai mult decât o culoare din paletar sau un preț pe metru pătrat: înseamnă coerența vizuală a casei, compatibilitatea soluției tehnice cu șarpanta și încrederea într-un producător ale cărui repere pot fi verificate.

„În arhitectura rezidențială actuală, expresivitatea nu mai vine din încărcarea decorativă a învelitorii, ci din rigoarea liniilor drepte, din jocul controlat al luminii pe suprafețele plane cu riflaj și din precizia detaliilor de îmbinare.”

Geometria FERRIA: când expresia suprafeței plane întâlnește ingineria profilării la rece

FERRIA aduce în gama RUFSTER o geometrie trapezoidală, cu linii drepte și suprafețe bine delimitate, concepută special pentru locuințele în care arhitectura contemporană are un rol definitoriu. Dincolo de estetica minimalistă, o învelitoare metalică cu suprafețe plane trebuie să răspundă exigențelor mecanice și higrotermice ale unui climat cu ierni grele, cicluri repetate de îngheț-dezgheț și încărcări neuniforme din zăpadă viscolită. De aceea, profilul FERRIA îmbină expresia vizuală plană cu detalii tehnice orientate direct spre rigidizarea panoului și protejarea îmbinărilor: riflajul longitudinal fin presat pe câmpul dintre nervurile trapezoidale atenuează reflexiile optice și sporește rigiditatea longitudinală, în timp ce întăritura unilaterală de 12 mm și canalul capilar integrat fac parte din geometria constructivă a profilului, susținând stabilitatea treptei și drenajul sigur la suprapuneri.

Cu riflaj sau fără riflaj: aceeași țiglă, două expresii

Rafinamentul modelului stă în cele două variante de suprafață. Varianta fără riflaj, oferă aspectul cel mai curat, apropiat de tabla fălțuită din arhitectura contemporană. Varianta cu riflaj adaugă pe suprafața fiecărui modul câteva linii fine, presate longitudinal, care se percep de aproape ca o textură discretă și dau acoperișului un plus de profunzime.

Alegerea între cele două este una estetică. Forma, dimensiunile și modul de montaj sunt identice, iar aceeași linie de producție le poate fabrica pe amândouă. Beneficiarul decide în funcție de casă și de gust.

Investiție în producție locală

Linia va fi instalată la Rădăuți în următoarele săptămâni, astfel încât primele comenzi Ferria să poată fi livrate de la mijlocul lunii noiembrie.

Ferria se alătură gamei de țiglă metalică Rufster, produsă integral la Rădăuți, și beneficiază de același sistem de accesorii, de aceleași finisaje și de garanțiile asociate acestora.

Date tehnice: