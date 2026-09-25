Porțile Fermei Animalelor Udești rămân deschise și în sezonul rece.

Copiii, iubitorii de animale și de natură sunt așteptați în continuare să petreacă câteva ore în aer liber, departe de agitația orașului.

Ferma este deschisă zilnic, între orele 10.00 și 18.00, iar vizitatorii pot descoperi un loc care, de la un sezon la altul, se schimbă și se îmbogățește.

„Dacă sunteți în căutarea unui loc pentru o ieșire în familie, chiar și în zilele mai răcoroase, vă așteptăm la Udești. Puteți veni pentru animale, pentru aerul liber, pentru o cafea în mijlocul naturii sau pur și simplu pentru câteva ore petrecute împreună, departe de agitație”, spun administratorii fermei.

Întinsă pe aproximativ 10 hectare, Ferma Animalelor Udești găzduiește în prezent peste 300 de animale. Printre vedetele locului se numără două cămile și doi dromaderi, două zebre, alpaca și lame, dar și peste 60 de căprioare care se plimbă libere pe pășune.

Ferma Animalelor Udești rămâne deschisă și în sezonul rece. O ieșire în familie, printre sute de animale

Pentru copii, fiecare plimbare prin fermă poate deveni o mică aventură. Pot vedea oi cu cinci coarne, vaci, capre, ponei și măgari, dar și o impresionantă varietate de păsări. Sunt peste 200 de exemplare, între care lebede, rațe sălbatice, fazani, păuni și mai multe rase de struți.

Amenajări noi, inclusiv 4 pontoane pe iaz

La fermă, noutățile apar constant. În ultima perioadă, colecția de animale s-a îmbogățit cu veverițe, oi din rasa Valais Blacknose, dar și cu păsări aduse din Ungaria.

Iar dezvoltarea fermei nu se oprește la animale. Spațiul este amenajat permanent pentru ca vizitatorii să se poată bucura cât mai mult de timpul petrecut aici. Au fost instalate mese și scaune și au fost create noi locuri unde familiile se pot opri pentru o pauză.

În prezent, se lucrează inclusiv la amenajarea a patru pontoane pe iaz, gândite ca locuri de relaxare pentru cei care vor să se bucure de peisaj și, de ce nu, să își savureze cafeaua în mijlocul naturii.

Ferma Animalelor Udești rămâne deschisă și în sezonul rece. O ieșire în familie, printre sute de animale

Ateliere și „Săptămâna verde” pentru elevi

Ferma nu înseamnă doar o plimbare printre animale. Pentru copii sunt organizate și ateliere în care aceștia pot descoperi lucruri noi prin experiență directă.

De asemenea, pentru școli, Ferma Animalelor Udești a început programările pentru Săptămâna Verde, iar una dintre activitățile pregătite este atelierul „Micul Fermier”, cu un tarif de 35 de lei/elev.

Programul le oferă copiilor ocazia să descopere și să hrănească animalele, să exploreze ferma și să îndeplinească diferite misiuni de fermier.

Ferma Animalelor Udești rămâne deschisă și în sezonul rece. O ieșire în familie, printre sute de animale

Fiecare vizită înseamnă sprijin pentru animale

Hrana, îngrijirea veterinară, întreținerea spațiilor și amenajările presupun costuri importante, mai ales într-un loc care găzduiește sute de animale.

Astfel, o vizită la Ferma Animalelor Udești înseamnă nu doar câteva ore petrecute în natură, ci și o formă de susținere pentru animalele care fac din acest loc o destinație aparte.

Fiecare bilet de intrare contribuie la funcționarea fermei și la îngrijirea animalelor.

„Toamna nu închide porțile fermei.

Vizita dumneavoastră este un gest de susținere pentru îngrijirea și întreținerea animalelor.

La fermă, mereu este ceva nou de văzut, de făcut și de descoperit.

O vizită înseamnă timp petrecut în natură și, în același timp, sprijin pentru îngrijirea și întreținerea animalelor care își au casa aici”, au menționat cei de la fermă.

Contact

0750 732 241

https://www.facebook.com/profile.php?id=61581079881974

Mirel Mircea Irimia – fondatorul Fermei Udești