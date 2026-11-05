Femeie moartă după un accident violent și greu de înțeles, produs într-o intersecție

O femeie în vârstă de 62 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier violent produs joi dimineață, între două mașini, la Volovăț, la intersecția a două drumuri județene.

Din accident au mai rezultat patru răniți, inclusiv două victime minore.

Din cercetările polițiștilor rezultă că, în jurul orei 7.40, șoferul în vârstă de 67 de ani al unui autoturism Dacia, cu numere de Galați, se deplasa pe DJ 209K, iar la intersecția cu DJ 178 nu a respectat semnificația indicatorului STOP și nu a acordat prioritate autoturismului marca VW, condus regulamentar.

După cum se vede și în imaginile care surprind accidentul, impactul a fost deosebit de violent, pe fondul vitezei. Autoturismul Dacia a fost lovit din lateral, iar femeia care era în dreapta a suferit în plin un șoc teribil, fiind proiectată în exterior și găsită inconștientă de echipajele medicale ajunse primele la fața locului.

Pe imaginile video care surprind accidentul se vede cum șoferul autoturismului Dacia pătrunde în intersecție, cu viteză, pe drumul cu prioritate, iar mașina este lovită extrem de violent, din lateral. În imagini se mai vede că șoferul Daciei depășește un microbuz și nu reduce deloc viteza, deși are în față o trecere de pietoni și o intersecție. Din acest motiv cauza accidentului este greu de înțeles.

Conform unei prime evaluări medicale, efectuate la Rădăuți, bărbatul în vârstă de 67 de ani, cel care conducea Dacia, a suferit fracturi la nivelul feței și alte leziuni interne, în timp ce o fată de 8 ani, pasageră în mașina sa, nu a suferit leziuni problematice sau fracturi.

Bătrânul și soția lui își duceau nepoata la școală.

Celălalt șofer, în vârstă de 51 de ani, a suferit o plagă la nivelul ochilor, iar fiica sa, în vârstă de 17 ani, pasager, un hematom la cap.

Toți cei patru erau stabili hemodinamic și au fost trimiși la Spitalul Județean Suceava, pentru consult de specialitate, la Chirurgie maxilo-facială, Chirurgie Pediatrică și Neurochirurgie.

Ulterior, de la Spitalul Județean Suceava ni s-a comunicat că în stare mai gravă se află bărbatul de 67 de ani, policontuzionat și cu ruptură de intestin. Medicii au intrat cu acesta în sala de operație.

Fetița în vârstă de 8 ani a fost internată la Neurochirurgie, stabilă. Ceilalți doi răniți, din VW, au suferit policontuzii, dar erau în stare stabilă.

Joi dimineață, puțin după ora 8.00, ISU Suceava a anunțat că la Volovăț a avut loc un accident rutier, fiind implicate două autoturisme.

Au intervenit militari, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.

Femeie moartă după un accident violent și greu de înțeles, produs într-o intersecție

În urma coliziunii dintre cele două mașini au rezultat 5 victime, printre care și un copil. Una dintre victimele adulte era inconștientă. Este vorba de femeia în vârstă de 62 de ani, pasagera din Dacie, pentru care, din păcate, nu s-a mai putut face nimic.

Polițiștii au reușit să îi verifice pe ambii șoferi cu etilotestul, rezultând că nu erau băuți. Ambii șoferi au permise de conducere valabile.

Ancheta polițiștilor continuă în cadrul unui dosar penal privind infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.