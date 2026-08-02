Femeie lovită pe trecerea de pietoni de o șoferiță neatentă

O femeie în vârstă de 67 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns sâmbătă, 1 august, la spital după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni.

Accidentul a avut loc în Burdujeni, iar polițiștii care au preluat ancheta spun că pietonul traversa strada regulamentar.

La volanul autoturismului marca Skoda care a lovit-o pe suceveancă se afla o femeie de 62 de ani, din Florești, județul Cluj.

La fața locului a sosit și un echipaj de la ambulanță, care după ce i-a acordat rănitei primul ajutor a transportat-o la spitalul din Suceava.

Aici, diagnosticul pus de medici a fost ”traumatism bazin, contuzionat ușor prin accident rutier”.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest care a indicat valoarea zero, dar chiar și așa a mers la spital unde i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii.