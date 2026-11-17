N-am să vă spun. ”N-am să vă spun pe cine-am iubit, dar am iubit,/N-am să vă spun pe cine iubesc, dar iubesc./Când bate vântul peste deltă, trestiile/Lin se leagănă, vii se leagănă, vii foşnesc./N-am să vă spun pe cine aştept, dar aştept./Inima n-are aripi, dar deseori zboară./Toate cântecele lumii, toate, s-o ştiţi,/Încap într-un flaut, într-o vioară,/Cerul n-are margini, stelele au,/Miez şi margini de foc are şi soarele./Vântul de seară mi-a spus c-o să moară/Dac-o să-i rupeţi în drum picioarele./Ce să fac, dudule? Încotro s-o apuc?/Mă strigă din patru părţi zările./Munţii cu păduri cu tot mor sufocaţi/Şi-n curând o să moară sufocate şi mările./N-am să vă spun pe cine-am iubit, dar am iubit,/N-am să vă spun pe cine iubesc, dar iubesc,/Crângurile sunt pline de flori şi de iarbă/Şi de arbori plăpânzi care cresc.” (Zaharia Stancu, 1902-1974). ⃰ Unei mame îi trebuiesc douăzeci de ani să facă un bărbat din băiatul ei, în timp ce unei femei îi trebuiesc douăzeci de minute să-i sucească mințile. (Robert Frost). ⃰ E adevărat ca femeia este jumătatea bărbatului pentru că un bărbat însurat nu mai este decât jumătate din bărbatul care fusese. (Romain Roland). ⃰ Pedeapsă (foto). Aflând că soțul o înșela, Vera Czermak, din Praga, a decis în octombrie 1978 să se sinucidă. A sărit de la etajul 3, dar a căzut peste soțul ei care a murit pe loc. Ea, în schimb, a supraviețuit. Întâmplarea este consemnată de Mircea Eliade în volumul II din Jurnal, pe baza unui decupaj din ziarul praghez Vecerny Pravda. (Istoria pe răzătoare). ⃰ Dacă. ”E prea puţin ce pot mărturisi,/Dacă-ai fugi şi nu te-aş mai găsi,/Dar, ca să afli totul, nu e greu;/Ascultă-mă cu sufletul, mereu,/Lăsându-mă să cred că nu mai vrei/Să te desprinzi cumva din ochii mei/Şi-ai să înţelegi cât frig s-ar întâmpla/Dac-ai fugi şi nu te-aş mai afla…” (George Țărnea). ⃰ Oportunism (salvator). – Să spui, vecine, ce ești d-ta: socialist? – Nu. – Te pomenești că ești comunist? – Nu, Doamne ferește! – Nu cumva ești democrat? -Nici! -Atunci desigur că ești monarhist? – Nici măcar…. – Dar ce dracu ești d-ta? – Sunt un simplu fabricant de perii! Și toate partidele mă cultivă, îmi cumpără marfa, mai ales în campania electorală! (Ilustrațiunea română, 1923). ⃰ Premiu. Știți cui i-a acordat, în 1967, Academia suedeză de umor premiul întâi? Institutului meteorologic suedez. Motivația: ”buletinele sale meteo conțin o sensibilă imaginație poetică, dublată de o fantezie absolută, fiind adesea contrarii față de timpul real.” ⃰ Lăcuste. (Că tot sunt la modă…insectele). Știți cât cântărește o lăcustă și ce cantitate de verdeață consumă în fiecare zi? Circa 2 grame și consumă o cantitate de hrană egală cu propria greutate.

⃰ Femeia ideală? ” La bonne femme est celle qui n’a point de tête” (O femeie bună este cea care…nu are cap). Sensul proverbului este că o femeie bună este cea care nu acționează din proprie inițiativă, care nu are altă voință decât cea a soțului ei. La Paris existau odată mai multe firme de magazine care înfățișau o femeie fără cap, o imagine a Faimei, care își ascunde capul în nori, așa cum spune Virgilius: Caput inler nubila condit. Aceste firme de reclamă purtau inscripția: A la bonne fame, adică aveau o bună faimă, căci acesta era odinioară sensul cuvântului fame (fama), care a căzut de atunci în desuetudine, în ciuda eforturilor lui Ronsard și ale altora, care obișnuiau să-l folosească. Acest cuvânt a fost ușor de confundat cu omonimul său femme (faemina), care în cele din urmă l-a înlocuit pe firmele magazinelor. Publicul naiv a tras această concluzie prostească și scandaloasă: Femeia bună este cea care n-are cap! Aceasta este istoria zicalei despre care discutăm.

⃰ ”Codul bunei neveste”. Cum erau sfătuite româncele să-şi ţină bărbaţii fericiţi în „Codul bunei neveste” din anul 1934 ▪︎ Îmbracă-te, pe cât posibil, în fiecare zi altfel. ▪︎ Dacă-ţi dai cu cremă pe obraz şi nas, să nu te vadă decât oglinda. ▪︎ Nu fă gargară în faţa lui! ▪︎ Să nu mergi niciodată în târlici! Încă de dimineaţă, la cafeaua cu lapte, să te prezinţi bine, îngrijită, simţită. Bărbaţii au oroare de femeile nepieptănate. ▪︎ Deprinde-te să-l asculţi, când îţi povesteşte ceva, chiar dacă nu te interesează. ▪︎Nu-l sâcăi prea mult cu întrebări, fiindcă ori îţi va povesti el singur, ori nu va vrea să vorbească. ▪︎ Cum i-ai prins obiceiurile şi dorinţele sale favorite, îndeplineşte-i-le, dar fără lux de vorbe. ▪︎Buna ta dispoziţie e recrearea lui. ▪︎Învaţă-te să te schimbi. El îţi va fi infinit recunoscător dacă va găsi la tine mereu ceva nou. ▪︎Dă-i, cel puţin, o dată pe săptămână impresia că e burlac. Lasă-l să iasă singur şi nu-l întreba unde se duce. După aceea, el îţi va povesti singur. ▪︎Dacă are vreo pasiune inofensivă, fie că e filatelist, fie că joacă tenis, sau are mania de a „prinde” la radio diferite posturi, nu i-o lua în deşert; dimpotrivă, cântă-i în strună. Cel mai practic e să ai şi tu o pasiune… acestea animă convorbirea. ▪︎În diferitele conflicte, nu-ţi umili niciodată bărbatul, amintindu-i „ce-ai dat“ sau „sacrificat“ pentru dânsul. ▪︎Nu te indispune când găseşte câte un merit altei femei. Mai bine însemneaz’o pentru tine. De obicei, e privitor la ceva ce-ţi lipseşte ţie. ▪︎Nu-l tot întreba dacă te iubeşte. ▪︎ Pentru orice bărbat adevărat, slujba deţine locul dintâi… iubirea e secundară. ▪︎ Pentru orice femeie adevărată, iubirea e locul dintâi… slujba (sau profesiunea) e secundară. ▪︎Dacă vrei să obţii ceva, apelează la mândria sau vanitatea sa. Vei recolta aproape întotdeauna succes. ▪︎Nu-i înjura rudele, fiindcă, desigur, nici ale tale nu sunt mai bune. ▪︎Fii amabilă cu prietenii lui, chiar dacă nu-ți prea plac. Și acum, cea mai tare…. ▪︎ Lasă-l să vorbească şi spune întotdeauna „da”, căci după aceea tot faci ce vrei tu!

⃰ Discuție între doi iubiți, Bulă și Bubulina: Bubulina: – Conform Kamasutrei, cică sunt 64 de poziții, Bulă! Bulă: – Mda, și cartea de bucate are 600 de rețete, dar tu tot ciorbă și fasole scăzută faci!

⃰ Iubiri. ” Iubirile mele. Cele două mari iubiri – Ioji și Ali, cele două iubiri importante – Marin Preda și Slavomir Popovici – le-aș aureola și prin imensa cantitate de suferință cu care le-am plătit. Nu i-am părăsit niciodată. Ei m-au părăsit, primii doi murind, ceilalți doi pentru fete tinere și frumoase. Am suferit enorm (aceștia din urmă n-au aflat-o niciodată, eu dorind să-mi păstrez orgoliul…), am suferit îndelung și fără remediu, n-am luptat să-i recuceresc pe cei care „m-au lăsat”, nu mi-am înfruntat rivalele, am lăsat doar timpul să treacă și, eventual, să-mi dea dreptate (ceea ce s-a cam întâmplat).” (Nina Cassian)

⃰ Satisfacție. Meschina satisfacție pe care o resimțim, fiecare, atunci când, citind în ziare despre catastrofe naturale, accidente, boli incurabile, crime (și alte tragedii și atrocități asemenea) nu ne putem reprima, în sine… bucuria secretă că acestea nu ne-au afectat pe noi..

.⃰Gem(ete). Un moldovean sună, din greșeală, la o linie erotică: – Ce faci, dragă? – Gem, geem! – Ghine, fato…trimite-mi și mie două borcane!

⃰ Patriotism. Meniu tradiţional la Mc Donalds – România, de Ziua Naţională: McCiolan cu fresh de fasole.

⃰ Țânțari. Toți țânțarii, știm, sunt teribil de enervanți. Dar știați că numai femelele de țânțari ne înțeapă!? Bieții masculi doar ne bâzâie, enervant. P.S. Cum naiba să nu devii nițel misogin, așa…în general!?