FC Bacău e în formă bună înaintea duelului cu Cetatea, din etapa a VIII-a

Ultimul meci al etapei a VII-a a Ligii a II-a, dintre CSM Reșița și FC Bacău, s-a disputat marți după amiază. Formația oaspete, antrenată de Costel Enache, s-a impus cu 1-0, obținând prima victorie în deplasare din actualul sezon. De partea cealaltă, până la acest joc, reșițenii aveau procentaj maxim de puncte la meciurile disputate pe teren propriu în actuala ediție de campionat.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Marko Juric în minutul 72, în urma unei faze la care a conlucrat cu sucevenii Robert Ciobanu și Gabriel Cîrstean.

Formația băcăuană are astfel un moral ridicat înaintea partidei de pe teren propriu, cu Cetatea, din etapa a VIII-a, care se va disputa sâmbătă, 19 septembrie, cu începere de la ora 11.00.

Pe de altă parte, sucevenii par a fi avantajați de program, în condițiile în care vor juca următorul meci de campionat la o săptămână distanță, în vreme adversarii lor vor avea doar trei zile la dispoziție pentru pregăti confruntarea din runda cu numărul VIII.

Clasament

1 CSM Slatina 7 6 1 0 15-4 19

2 Știința Poli Timișoara 7 5 2 0 14-4 17

3 SC Popeşti Leordeni 7 4 3 0 16-10 15

4 Concordia Chiajna 7 5 0 2 17-12 15

5 CSM Reşiţa 7 5 0 2 11-8 15

6 FC Bacău 7 4 2 1 17-6 14

7 Chindia Târgovişte 7 4 0 3 16-8 12

8 Gloria Bistriţa 7 4 0 3 11-8 12

9 Cetatea Suceava 7 3 2 2 13-9 11

10 Metalul Buzău 7 3 2 2 8-7 11

11 CS Afumaţi 7 3 2 2 10-12 11

12 FC Bihor Oradea 7 2 3 2 11-7 9

13 FC Metaloglobus 7 2 2 3 10-12 8

14 ASA Tg. Mureş 7 2 2 3 8-12 8

15 SCM Rm. Vâlcea 7 2 2 3 7-11 8

16 CSC 1599 Şelimbăr 7 1 3 3 6-12 6

17 CSL Ştefăneşti 7 2 0 5 6-14 6

18 Unirea Slobozia 7 1 1 5 11-11 4

19 Olimpia Satu Mare 7 0 4 3 3-8 4

20 CSC Dumbrăviţa 7 0 3 4 5-14 3

21 CS Dinamo Bucureşti 7 1 0 6 6-23 3

22 Steaua Bucureşti 7 0 2 5 7-16 2