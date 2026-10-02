Favoritele s-au impus pe linie în Campionatul Județean de Old-Boys „Flamex”

Primele șapte clasate au repurtat victorii pe linie în etapa a IV-a a Campionatului Județean de Old-Boys „Flamex”.

Cea mai echilibrată partidă a săptămânii, dintre Burdujeni Grill și Camarazii Carpatis, jucată în avans din runda a XVII-a, a fost decisă în urma executării loviturilor de departajare.

Din punct de vedere individual s-au remarcat jucătorii Cătălin Tatarcan și Sorin Niga de la DOR ADF, marcatori a 6, respectiv 4 goluri în disputa cu Lipia cu de Toate, Andrei Bijec și Sergiu Corban de la Revine, autori a câte trei goluri în duelul cu Mity&Friends și Vasile Puzdre de la Flamex, care a realizat o „triplă” în confruntarea cu Termohabitat.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sports Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate:

Revine – Mity&Friends 11-1

Burdujeni Grill – JAD Consult Tesla 4-2

Flamex – Termohabitat 8-0

Old Zimbru Siret – Fides Team 4-0

Apa Design – Amatorii 6-1

Kalman – Camarazii Carpatis 2-3

Ripac Hugo Veteo One – Sercom Electric 6-2

Industrial Pizza – EcoOptic 2-4

Lipia cu de Toate – DOR ADF 4-14

Într-un meci în avans din etapa a XVII-a, Burdujeni Grill – Camarazii Carpatis 2-2 (2-1 d.l.d.)

Programul etapei a V-a:

Luni, 5 octombrie, ora 18.00: DOR ADF – Revine

Luni, 5 octombrie, ora 19.00: EcoOptic – Lipia cu de Toate

Luni, 5 octombrie, ora 20.00: Sercom Electric – Industrial Pizza

Luni, 5 octombrie, ora 21.00: Camarazii Carpatis – Ripac Hugo Veteo One

Marți, 6 octombrie, ora 18.00: Amatorii – Kalman

Marți, 6 octombrie, ora 19.00: Fides Team – Apa Design

Marți, 6 octombrie, ora 20.00: Termohabitat – Old Zimbru Siret

Marți, 6 octombrie, ora 21.00: JAD Consult Tesla – Flamex

Joi, 8 octombrie, ora 18.00: Mity&Friends – Burdujeni Grill

Joi, 8 octombrie, ora 19.00: JAD Consult Tesla – Fides Team (meci în avans din etapa a XVII-a)

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