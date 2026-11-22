Liderul Academica Gălănești a trecut de un hop important în etapa a XII-a a Ligii a IV-a MIHU, izbutind să se impună clar, cu 4-0, la Câmpulung Moldovenesc, în fața uneia dintre echipele bune ale campionatului.

Cea de-a doua clasată, CS Vicovu de Sus, a reușit cel mai categoric succes al rundei, după ce a dispus cu scorul de 9-0 de CS Gura Humorului, cu ajutorul reușitelor semnate de Zaharie(3), Nistor(2), Coroamă, Ghiorghiciuc, Sahlean și Monah.

Rezultate:

Progresul Frătăuții Vechi – Minerul Iacobeni 4-3

Bucovina Rădăuți – Dream Team Ipotești 2-1

Stejarii Dragomirnei – Moldova Drăgușeni 0-3

Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Academica Gălănești 0-4

Bucovina Dărmănești – Viitorul Fălticeni 2-2

Forest Pătrăuți – Viitorul Liteni 0-2

CS Vicovu de Sus – CS Gura Humorului 9-0

Clasament

1 Academica Gălănești 12 11 0 1 62-17 33p

2 CS Vicovu de Sus 12 9 1 2 53-8 28p

3 Minerul Iacobeni 12 8 1 3 40-15 25p

4 Rarăul Câmpulung 12 6 5 1 26-14 23p

5 Viitorul Liteni 12 7 0 5 28-26 21p

6 Viitorul Fălticeni 12 6 1 5 31-24 19p

7 Forest Pătrăuţi 12 5 2 5 23-25 17p

8 Moldova Drăgușeni 12 5 1 6 33-36 16p

9 Progresul Frătăuții Vechi 12 5 0 7 35-28 15p

10 Bucovina Dărmănești 12 4 2 6 26-36 14p

11 Stejarii Dragomirnei 12 4 1 7 16-26 13p

12 CS Gura Humorului 12 4 0 8 25-51 12p

13 Bucovina Rădăuți 12 3 0 9 14-48 9p

14 Dream Team Ipotești 12 0 0 12 7-65 0p