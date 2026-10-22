Fața nevăzută a monumentelor din județul Suceava, pietre salvate și biserici

Tezaurul arheologic și arhitectural medieval al județului Suceava a fost analizat, recent, în cadrul forumului cultural „Vestigii – memorie, conservare, restituție”, un eveniment organizat la Suceava, de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România (UNRMI). Studiile prezentate au arătat că acest patrimoniu are o valoare deosebită, dar gestionarea acestuia trebuie să treacă de la abordarea unor obiective turistice izolate la o rețea culturală integrată și sustenabilă.

O sinteză realizată de arhitectul Mircea Căpățână a scos în evidență că în județ există zeci de situri – curți boierești, palate domnești, fortificații și ansambluri bisericești, monumente de o vechime remarcabilă, majoritatea aparținând epocii medievale și premoderne. În sectorul arhitecturii civile, se evidențiază complexitatea reședințelor nobiliare și defensive, ca de exemplu Curtea Domnească Suceava, datată la jumătatea secolului al XIV-lea, cu turnul-locuință și turnul de poartă; Cetatea Șcheia și fortul Mușatin, de la Cetatea de Scaun a Sucevei, din secolul al XIV-lea; curtea boierească de la Milișăuți și casa din curtea lui Giurgiu, de la Volovăț, din secolele XIV-XV; curtea de la Arbore („La Saghieni”) și curtea lui Șendrea, de la Dolheștii Mari, ambele de tip curte boierească, datate în secolul al XV-lea; curtea lui Ion Drăgoi, la Drăgoiești, tot curte boierească, datată ante-1512; curțile boierești Ioan Tăutu, la Bălinești, și a lui Gavril Trotușan, de la Părhăuți, datate în secolele XV-XVI; Rateșul Rahtivanilor, de la Poiana – Dolhasca, un han/rateș, datat la începutul secolului al XIX-lea.

Cetatea de Scaun a Sucevei

În oglindă, arhitectura bisericească reflectă măreția Moldovei medievale prin biserica veche din ansamblul „Sf. Dumitru”, de la Suceava, datată în secolele XIV-XV; biserica de la Giulești, din secolul al XIV-lea; biserica veche „Sf. Nicolae”, de la Probota, ridicată în anul 1391; biserica „Sf. Fecioară”, la Baia, datată istoric în anul 1410; biserica Humorului Vechi și biserica „Buna Vestire” – Moldovița Veche, ambele datate în secolul al XV-lea; biserica din curtea de la Drăgoiești, datată ante-1512; chiliile Mănăstirii Solca, ridicate în anul 1622.

Cetatea de Scaun a Sucevei

Ruine puse în valoare

Studiul arhitectului Căpățână analizează cazurile în care ruinele au fost salvate și reintegrate în viața comunității și în circuitele turistice naționale și internaționale. Cetatea de Scaun a Sucevei reprezintă cel mai elocvent exemplu de ruină civilă integrată. Cu componente clar individualizate precum fortul Mușatin (sec. XIV), incinta exterioară (1476-1477) și zidul de contraescarpă (a doua jumătate a sec. XV), cetatea a trecut prin ample etape de restaurare în perioada 1962-1977 și 2023-2026. Astăzi, coronamentul este protejat, iar monumentul găzduiește evenimente care atrag zeci de mii de vizitatori, cum ar fi Festivalul Medieval, Cetatea de Rock sau Turneul de Kickboxing Colosseum. De asemenea, aici se organizează și ceremonii cu valoare identitară, precum „Pomenirea voievozilor”.

Cetatea de Scaun a Sucevei

Potrivit restauratorilor, trei ruine mănăstirești se impun ca modele de bună practică. La Mănăstirea Humor, monument UNESCO, vestigiile unor case mănăstirești datate în secolele XVI-XVIII au făcut obiectul unor cercetări și restaurări de anvergură în anul 2024, beciurile fiind consolidate și redate publicului în 2026.

La Mănăstirea Probota, de asemenea monument UNESCO, ruinele caselor domnești (1530) și ale clădirilor din incintă (sec. XVI-XVII) au fost cercetate arheologic și restaurate în campanii derulate în 2019-2020, devenind spații muzeale atractive.

La Mănăstirea Slatina, ruinele Casei Domnești (1553-1561) au fost excavate, conservate și puse în valoare până în prezent.

Ruine cu potențial cultural ridicat

O categorie aparte o reprezintă ruinele care își păstrează zidurile deasupra solului, dar care au nevoie urgentă de proiecte de amenajare pentru a deveni cu adevărat accesibile. Ruinele bisericii „Buna Vestire” din Vatra Moldoviței se află în proprietatea privată a comunei. Deși a beneficiat de lucrări de conservare sub îndrumarea arhitectului Ștefan Balș în anul 1965, situl a rămas mult timp izolat. Specialiștii evidențiază acum avantajul dat de faptul că monumentul se află la doar 250 de metri de drumul național 17A și în proximitatea Mănăstirii Moldovița, care este monument UNESCO.

Ruinele bisericii „Buna Vestire” din Vatra Moldoviței

Ruinele bisericii Humorului Vechi, lăcaș mănăstiresc de secol XV, au fost cercetate arheologic în etape succesive, în 1967, 1969, 1978. Monumentul este situat la 450 de metri de Mănăstirea Humor (UNESCO), la drumul județean 177. Imaginile recente demonstrează că situl este perfect curățat, dar necesită un program minim de interpretare muzeală.

Ruinele bisericii catolice „Sf. Fecioară” din Baia, vechea capitală a Moldovei, sunt ale unui monument gotic din 1410. Deși zidurile sale masive și contraforturile, documentate încă din 1909 de Nicolae Ghika-Budești și cercetate arheologic în 1983, atrag privirile, situl are nevoie de o mai bună integrare pe drumul județean 2E, alături de Biserica Albă.

Ruinele bisericii „Buna Vestire” din Vatra Moldoviței

Comoara ruinelor neintegrate

Arhitectul avertizează că cel mai vulnerabil segment este cel al vestigiilor conservate exclusiv în subteran sau aflate într-o stare critică de degradare, neincluse în programe culturale active. Un exemplu este biserica ștefaniană „Sf. Procopie” din Bădeuți – Milișăuți. Ridicată de Ștefan cel Mare în anul 1487, biserica a fost complet distrusă în timpul Primului Război Mondial (ante-1917). Astăzi, ruinele acestei ctitorii sunt aproape complet îngropate în perimetrul cimitirului local, singura care a supraviețuit deasupra solului fiind ruina zvoniței (clopotniței) de cărămidă, care în prezent se află într-o stare avansată de degradare, măcinată de intemperii și lipsită de măsuri de sprijinire. Deși se află în imediata apropiere a drumului național 2H, la 10,3 km de Rădăuți, monumentul este complet ignorat de circuitele culturale.

Biserica ștefaniană „Sf. Procopie” din Bădeuți – Milișăuți

În opinia experților, un monument devine sustenabil doar atunci când comunitatea locală are motive să îl cunoască, să îl folosească și să îl protejeze. Modelul propus este cel al rețelei, apreciind că cele patru mari ruine cu potențial ridicat, Moldovița Veche, Humorul Vechi, Baia și Milișăuți, trebuie promovate împreună, ca o structură unitară, nu ca destinații separate.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, este esențială cooperarea între Consiliul Județean Suceava, Direcția Județeană pentru Cultură, UNRMI și Muzeul Național al Bucovinei, care să ofere expertiza științifică și coordonarea instituțională, în timp ce primăriile și comunitățile religioase trebuie să asigure gestiunea zilnică, accesul și întreținerea. Astfel, ruinele Sucevei pot face tranziția de la stadiul de vestigii uitate la cel de resurse culturale generatoare de mândrie locală și dezvoltare economică.

Biserica ștefaniană „Sf. Procopie” din Bădeuți – Milișăuți