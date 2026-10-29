Fată de 15 ani, căutată cu poliția după ce a plecat de acasă

O fată în vârstă de 15 ani și 2 luni este căutată cu poliția după ce a plecat de acasă.

Se numește Teodora Cozma și este din municipiul Suceava, iar familia spune că a plecat de acasă pe 28 octombrie și până acum nu s-a mai întors.

Fata are înălțimea de 160 cm, constituție atletică, păr șaten, fața ovală, ochi căprui.

În momentul plecării era îmbrăcată cu geacă neagră, hanorac negru, pantaloni roz.

Pentru a vizualiza fotografia și detaliile, se poate accesa linkul

https://www.politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/cozma-teodora-20110923

Cei care au informații despre persoana căutată, sunt rugați să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.