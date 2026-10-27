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Fată de 14 ani, amenințată și constrânsă la relații sexuale pentru a nu fi publicate pozele nud ale acesteia

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava

Un tânăr de doar 19 ani a ajuns după gratii și este acuzat de comiterea infracțiunii de viol asupra unui minor.

Faptele de care este acuzat s-au produs timp de mai multe luni, de la începutul lunii iulie a anului 2025 până în septembrie 2025.

Victima era o fată de 14 ani la acea vreme, iar tânărul a amenințat-o că face publice fotografiile nud ale minorei.

Cu această amenințare, tânărul a întreținut relații normale și orale cu fata de mai multe ori.

Dosarul se află în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, iar în cursul zilei de luni, 26 octombrie, pe numele tânărului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

În cursul zilei de marți, acesta a fost eliberat și va fi cercetat sub control judiciar, iar suplimentar i s-a montat și o brățară electronică de supraveghere.

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