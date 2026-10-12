Farmecul fotbalului domestic

Dacă spun că ne întoarcem la fotbalul nostru mic, se înțelege că am dat o raită prin fotbalul mare? Poate că am dat, dar în filmul ăla ei au fost actorii, iar noi caii, ca în bancul de pe vremuri. Ne-au călărit de ne-au deșelat. Dar acum e altceva, între noi nu se mai vede diferența, ba chiar avem circul asigurat. Am pășit cu încredere în octombrie, știți ce se întâmplă în octombrie? Își asumă Șumudică rezultatele de la CFR Cluj. Că așa a zis după prima înfrângere, că el va răspunde pentru rezultate din octombrie încolo. Și uite, tocmai ce-am avut restanța CFR – U Cluj, ditamai derby-ul local, pierdut cu brio de Șumudică. Ați auzit vreo urmă de scuză, ați văzut vreo urmă de cenușă pe freza marelui antrenor? Probabil că nu. Dar dacă știi că nici conjunctura nu te ajută, mai bine stai în banca ta. Muhar și Korenica au luat-o pe urmele lui Bîrligea, ba chiar primul s-a trezit căpitan la FCSB! Greu anul ăsta la CFR, nu se întrevede vreo șansă de escaladă spre play-off, ca anul trecut cu Pancu.

Dar nu numai noi, toată lumea a revenit la fotbalul lor, mai mare sau mai mic. Problema e că unii îl fac și pe ăla mare să pară mic. De exemplu, Neuer, acest portar talentat pentru postul său, dar atât de narcisist că se crede la nivelul jucătorilor de câmp. Am spus-o de ani de zile, multe meciuri va mai îngropa până când cineva o să pună piciorul în prag. Ăștia de la Bayern încă fac sluj, dar la națională Klopp văd că l-a tras pe linie moartă. Îl ajută și vârsta. Alt exemplu, Vinicius… Are 26 de ani, nu mai e un puști, și totuși continuă să se comporte imatur și autodistructiv. Inclusiv Realul trage ponoase după el, cât le-o mai trage. Pe de altă parte, cu acest cartonaș roșu încasat l-a scutit pe Mourinho de-o grijă la El Clasico, că îl lua capul pe brazilian dacă începea iarăși pe bancă.

S-au întâmplat lucruri și în tenis, în această aproape o lună de când l-am ignorat. O selectez pe cea mai importantă, deși atât de efemeră că ar putea să nu mai fie de actualitate în momentul în care o citiți: Alcaraz și-a lăsat mustață!