Fără Zahăr cântă miercuri, la Universitate

Pionieri ai folkului alternativ, Bobo Burlăcianu şi Bobi Dumitraş, care formează trupa Fără Zahăr, vin pe scena Auditoriumului ”Joseph Schmidt”, miercuri, 14 octombrie, de la ora 19.00.

„Vino să le asculţi poveştile muzicale şi să râdem cu poftă. Viaţa-i comedie amăruie!”, transmit organizatorii.

Prețul biletului este de 60 de lei sau 30 de lei pentru studenți, elevi și pensionari.

Bilete cu reducere se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților din Suceava (str. Zorilor, lângă Auto Albina) de luni până vineri, între orele 9-17, sau de la intrare, începând cu ora 18:00, doar în ziua spectacolului, în limita locurilor disponibile.

Bilete online aici.