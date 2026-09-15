Fără panică în școli în caz de RO-ALERT! Ce trebuie să facă elevii și profesorii în caz de pericol

Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) au transmis, marți, o serie de instrucțiuni pentru școlile din toată țara, stabilind reguli de comportament în cazul emiterii unor mesaje RO-ALERT de alarmă aeriană (drone). Măsurile vin în urma unei discuții telefonice și a unei colaborări între ministrul Educației, Mihai Dimian, și șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat. Într-un mesaj public, ministrul Mihai Dimian a subliniat că inițiativa nu urmărește panicarea populației, ci corecta informare și responsabilizarea personalului didactic: „Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident. Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate.”

Documentul emis de DSU conține cinci reguli esențiale care trebuie implementate de urgență în unitățile de învățământ: identificarea spațiilor de adăpostire, oprirea imediată a activității, adăpostirea de urgență a celor de la exterior, interdicția de a părăsi clasele, recomandări pentru părinți.

Conducerile școlilor trebuie să stabilească din timp locurile sigure din cadrul unității. Sunt recomandate subsolurile amenajate, dar și încăperile interioare fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri – holuri centrale, săli fără ferestre, vestiare interioare de la etajele inferioare. Este interzisă alegerea ultimului etaj sau a acoperișului, acestea fiind primele expuse în cazul unui impact direct.

La primirea unei alerte RO-ALERT, cursurile se întrerup imediat, calm și fără a alarma inutil elevii. Copiii trebuie conduși rapid spre spațiile de adăpostire stabilite, departe de ferestre, balcoane, uși exterioare sau pereți de sticlă și fațade.

Elevii care se află în curte sau la orele de sport în aer liber trebuie aduși imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu. Acestora nu li se va permite să își caute lucrurile personale, prioritatea absolută fiind intrarea în interior. Copiii nu au voie să părăsească încăperea de siguranță până la încetarea oficială a alertei. Cadrele didactice au obligația de a păstra calmul, de a transmite elevilor informații clare și concise și de a evita orice comportament care ar putea genera panică sau anxietate.

Pentru propria siguranță, dar și pentru cea a copiilor, părinții sunt sfătuiți și rugați să NU vină să își ia copiii de la școală în timpul în care alerta este activă. Ministrul Mihai Dimian a solicitat directorilor și profesorilor să cunoască în detaliu aceste proceduri și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza situația. Documentul și setul de recomandări au fost deja trimise către inspectoratele școlare județene pentru a fi diseminate în toate unitățile de învățământ din țară.