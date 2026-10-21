Fără „Lapte și corn” pentru elevii suceveni, după aproape două luni de școală

Programul „Laptele și cornul” dă rateuri și în acest an școlar.

La aproape două luni de la începutul anului școlar, elevii din județul Suceava încă nu au primit alimentele distribuite prin acest program.

„Laptele și cornul” ar trebui să le asigure preșcolarilor și elevilor o gustare gratuită în timpul cursurilor.

Lansat în 2002, programul clar are nevoie de o revitalizare, dar pentru mulți elevi reprezintă o gustare binevenită sau o masă pe care familia nu le-o poate oferi.

În practică, însă, debutul anului școlar nu a venit aproape niciodată cu lapte și corn pe băncile elevilor, întârzierile fiind semnalate în repetate rânduri în mai multe județe din țară.

Mai mult, contestarea licitațiilor și întârzierile birocratice fac ca în numeroase județe din țară, cum a fost și în Suceava, distribuția efectivă să înceapă la două, trei sau patru luni după deschiderea anului școlar.

„Laptele și cornul” nu a început odată cu școala

Responsabilitatea privind organizarea licitației pentru furnizarea produselor din program revine Consiliului Județean. Abia spre finele verii, a fost adoptată Hotărârea de Guvern care prevedea alocarea sumelor pentru program. Consiliul Județean Suceava a dat anunțul de participare pentru firmele interesate să participe la licitație. Abia pe 28 septembrie s-au deschis ofertele, după trei săptămâni de școală.

Pentru mere sunt două firme înscrise, iar pentru lapte și corn, câte o firmă, în prezent fiind evaluate ofertele.

Cezar Ioja, administratorul public al județului, a menționat că „licitația este monitorizată pas cu pas de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP). Fiecare etapă este verificată, apoi se merge către următorul pas. Dacă nu vor fi contestații, vom încerca să încheiem contractele cât mai curând. Sperăm ca, cel mai târziu, până la finalul anului calendaristic, programul să fie funcțional”.

Alimentele nu prea gustoase sau nutritive, dar binevenite

Fiecare elev ar trebui să primească pe parcursul săptămânii, gratuit, fructe şi/sau legume, lapte, produse lactate şi produse de panificaţie.

Pentru că alimentele nu sunt gustoase sau atractive, nici prea nutritive, programul „Laptele și cornul” nu este unul care să se bucure de mari aprecieri, fiind considerat depășit.

De asemenea, acesta nu mai răspunde obiectivelor pentru care a fost introdus acum peste 20 de ani, și anume combaterea abandonului școlar și combaterea obezității. De aici și intenția de a fi înlocuit treptat de proiectul „Masa caldă”. Pentru unii elevi, însă, este o gustare decentă sau poate singura masă de care au parte pe durata cursurilor.