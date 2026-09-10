Familiile cu venituri mici pot primi 500 de lei ajutor pentru rechizite

Preșcolarii și elevii din județ care provin din familii cu venituri modeste vor primi și în acest an școlar câte 500 de lei cu care vor putea să-și achiziționeze rechizite și îmbrăcăminte.

Cererile pot fi depuse la secretariatele școlilor până pe 1 octombrie 2026.

„Părinții sau reprezentanții legali trebuie să se adreseze unității de învățământ pentru a depune sau redepune cererea, în vederea verificării eligibilității și în anul școlar 2026-2027”, informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene.

Banii urmează să fie virați pe card (tichete sociale sau carduri educaționale speciale).

Acest sprijin financiar se acordă o singură dată pentru un întreg an școlar, într-o tranșă unică.

În anul școlar trecut, 2025– 2026, circa 40.000 de preșcolari și elevi din județ care provin din familii cu venituri modeste au primit câte 500 de lei pentru rechizite și îmbrăcăminte.

La nivel național, peste 701.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de acest sprijin.

Banii provin din fonduri europene.

Acordarea acestor tichete urmărește, în mod special, prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea condițiilor de frecventare a școlii sau grădiniței de către copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Cu tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional se pot achiziționa rechizite – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Nu sunt permise operațiuni de retragere de numerar sau preschimbare în numerar a celor 500 de lei și utilizarea lor în alte scopuri.

Cine poate primi banii

Sunt eligibili elevii care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, adică să nu depășească 2165,5 lei net lunar/ membru de familie.

Pot beneficia de acest sprijin financiar și preșcolarii din familii cu venitul lunar pe membru de familie care să nu depășească 700 lei net.

La grădiniță nu se iau în calcul alocațiile, bursele și ajutorul social.

Potențialii beneficiari pot solicita mai multe detalii la diriginți, învățători și educatori.