Fălticeniul se pregătește de „Târgul Mărului”, ediția a XXI-a

Municipiul Fălticeni se pregătește pentru una dintre manifestările sale tradiționale, „Târgul Mărului”, eveniment care a ajuns în acest an la cea de-a XXI-a ediție. Manifestarea se va desfășura în perioada 23–25 octombrie 2026, în zona centrală a municipiului, și va reuni producători agricoli, pomicultori, procesatori, meșteri populari și reprezentanți ai unor instituții și organizații din domeniul agricol și agroalimentar.

Organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, în parteneriat cu asociațiile pomicultorilor din zona Fălticeni și Asociația „Produs în Bucovina”, evenimentul beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Suceava – Centrul Cultural „Bucovina”, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

„Târgul Mărului” face parte din programul anual al manifestărilor cultural-artistice și de promovare a tradițiilor și produselor specifice zonei Fălticeni, având ca principal obiectiv valorificarea tradiției pomicole a zonei și promovarea producătorilor locali. Evenimentul dedicat uneia dintre ocupațiile tradiționale ale zonei Fălticeni are rolul de a pune în valoare producția pomicolă, dar și diversitatea produselor realizate de agricultori, procesatori, apicultori și meșteri populari. În același timp, târgul oferă municipiului posibilitatea de a-și promova identitatea locală și potențialul economic și cultural, într-un moment al anului în care recoltele toamnei devin parte a unei adevărate sărbători comunitare.

Pentru organizarea și desfășurarea ediției din acest an, s-a propus alocarea din bugetul local al Municipiului Fălticeni a sumei de 59.600 de lei.

Merele și produsele locale, în centrul evenimentului

Componenta principală a manifestării va fi reprezentată de Târgul de mere și produse agricole, organizat în perioada 23–25 octombrie, între orele 10.00 și 18.00. Vizitatorii vor avea posibilitatea să descopere și să cumpere mere și alte produse agricole, tradiționale și agroalimentare, dar și produse meșteșugărești.

La ediția din acest an sunt invitați să participe pomicultori din bazinul Fălticeni, producători și procesatori de produse lactate și din carne, apicultori, legumicultori, furnizori de materiale și echipamente agricole, precum și meșteri populari.

Prin această ofertă, organizatorii urmăresc să creeze un spațiu în care producătorii să își poată prezenta și valorifica munca, iar consumatorii să aibă acces direct la produse locale și tradiționale. Un alt obiectiv al manifestării este stimularea relațiilor directe dintre producători și consumatori și promovarea municipiului Fălticeni ca zonă cu tradiție în domeniul pomiculturii.

Participare gratuită pentru pomicultorii din bazinul Fălticeni

Primarul municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, subliniază importanța menținerii caracterului tradițional al evenimentului și a sprijinirii producătorilor locali.

„Prin organizarea ediției a XXI-a a evenimentului „Târgul Mărului”, Municipiul Fălticeni urmărește consolidarea caracterului tradițional al manifestării, promovarea producătorilor locali și a produselor agricole specifice zonei, precum și crearea unui cadru de promovare a potențialului economic și cultural al municipiului”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

În acest context, administrația locală propune ca participarea pomicultorilor din bazinul Fălticeni și a producătorilor membri ai Asociației „Produs în Bucovina” să fie gratuită.

„Pentru susținerea producătorilor locali și promovarea produselor pomicole și agroalimentare din zona Fălticeni, se propune ca participarea pomicultorilor din bazinul Fălticeni, precum și a producătorilor membri ai Asociației „Produs în Bucovina” la „Târgul Mărului”, ediția a XXI-a, să fie gratuită, fără perceperea de taxe pentru participarea la manifestare și ocuparea spațiilor destinate expunerii și comercializării produselor, în condițiile stabilite de organizator”, a precizat edilul.

Trei zile de târg, tradiție și spectacole

Pe lângă componenta economică și expozițională, ediția din acest an va avea și o importantă dimensiune cultural-artistică. În zilele de sâmbătă și duminică, scena amplasată în vecinătatea Pieței „Nada Florilor” va găzdui, între orele 12.00 și 18.00, ansambluri folclorice, formații artistice, soliști vocali și instrumentiști. Vor participa artiști și formații de la Clubul Copiilor Fălticeni, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, precum și elevi și formații artistice din unitățile de învățământ ale municipiului. Programul va fi completat de invitați, între care se numără Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”.

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 13.00, oficialitățile și invitații vor vizita standurile expozanților, moment care va oferi și prilejul întâlnirii directe cu producătorii și cu cei care păstrează tradiția agricolă și meșteșugărească a zonei.

Programul ediției a XXI-a

Vineri, 23 octombrie, între orele 10.00 și 18.00, în Pieței „Nada Florilor va fi deschis Târgul de mere și produse agroalimentare, cu expoziție și vânzare de mere, produse tradiționale, agroalimentare și meșteșugărești.

Sâmbătă, 24 octombrie, târgul va funcționa între orele 10.00 și 18.00. De la ora 13.00 este programată vizitarea standurilor de către oficialități și invitați, iar între orele 12.00 și 18.00 se va desfășura programul artistic.

Duminică, 25 octombrie, expoziția și vânzarea de produse vor continua între orele 10.00 și 18.00, iar programul artistic va avea loc între orele 12.00 și 18.00.