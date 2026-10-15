Fălticeniul își îmbracă straiele de toamnă pentru cea de-a XXI-a ediție a „Târgului Mărului”

Municipiul Fălticeni se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente ale toamnei, „Târgul Mărului”, manifestare care a ajuns în acest an la cea de-a XXI-a ediție. În perioada 23–25 octombrie 2026, zona centrală a orașului, pe tronsonul cuprins între bulevardul Revoluției și bulevardul Republicii, va deveni locul de întâlnire al producătorilor, pomicultorilor, meșteșugarilor și iubitorilor de tradiții.

Sub mottoul „Gustă toamna fălticeneană!”, evenimentul își propune să pună în valoare bogăția pomiculturii din zonă, produsele locale și patrimoniul gastronomic și cultural al Bucovinei. Timp de trei zile, vizitatorii vor avea prilejul să descopere merele recoltate din livezile fălticenene, produse agroalimentare, preparate tradiționale și obiecte realizate de meșteșugari.

„Târgul Mărului” rămâne, dincolo de caracterul său comercial, o manifestare care aduce în prim-plan munca producătorilor locali și importanța păstrării tradițiilor agricole și gastronomice ale zonei. Este, totodată, un prilej de promovare a Fălticeniului și a comunităților învecinate, recunoscute pentru activitatea pomicolă.

Trei zile dedicate producătorilor și roadelor toamnei

Programul târgului va începe vineri, 23 octombrie, la ora 10:00, când își vor deschide porțile standurile cu mere, produse agroalimentare, tradiționale și meșteșugărești. Activitățile comerciale vor continua până la ora 18:00.

Sâmbătă, 24 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, vizitatorii vor putea reveni la standurile producătorilor, iar de la ora 13:00 este programată vizitarea acestora. Tot în cursul zilei de sâmbătă, între orele 12:00 și 18:00, atmosfera de târg va fi completată de un program artistic susținut de interpreți, formații și ansambluri invitate.

Duminică, 25 octombrie, activitățile comerciale se vor desfășura tot între orele 10:00 și 18:00, iar programul artistic va începe la ora 12:00 și se va încheia la ora 18:00.

Fălticeniul își îmbracă straiele de toamnă pentru cea de-a XXI-a ediție a „Târgului Mărului”

Folclorul bucovinean, vedeta programului artistic

Scena „Târgului Mărului” va reuni numeroși interpreți, formații și ansambluri folclorice, alături de tineri artiști și elevi din municipiu. Un moment de referință al manifestării îl va constitui prezența Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, care va evolua duminică, 25 octombrie, începând cu ora 14:00.

Pe parcursul celor două zile de spectacole vor mai urca pe scenă artiști și formații de la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, Clubul Copiilor Fălticeni și elevi de la școlile din municipiu. Publicul îi va putea urmări pe Lenuța Rusu, alături de grupurile „Moldava” și „Micii Răzeși”, Alexandru Recolciuc, Nicoleta Cojocaru și grupul „Dulce glas bucovinean”, Gabriela Teișanu, Doina și Ciprian Petroaie, precum și pe Călin Brăteanu.

Programul va continua cu Ansamblul folcloric „Valea Siretului”, Ciprian Hrețcanu și grupul de jocuri populare pe generații, Ansamblul folcloric „Răzeșii de la Baia” și Grupul vocal-instrumental „Datina” din Dolheștii Mari.

Diversitatea invitaților promite un spectacol în care cântecul popular, dansul tradițional și talentul tinerilor vor crea o atmosferă specifică sărbătorilor de toamnă din Bucovina.

O sărbătoare a comunității și a producătorilor locali

Cea de-a XXI-a ediție a „Târgului Mărului” este organizată de Primăria Municipiului Fălticeni și asociațiile pomicultorilor din zona Fălticeni, în parteneriat cu Asociația „Produs în Bucovina”, Consiliul Județean Suceava – Centrul Cultural Bucovina, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Prin această manifestare, organizatorii își propun să ofere producătorilor oportunitatea de a-și prezenta și valorifica produsele, iar publicului, posibilitatea de a descoperi calitatea și diversitatea ofertei locale. În același timp, târgul contribuie la consolidarea identității Fălticeniului ca zonă cu tradiție în pomicultură și la promovarea specificului bucovinean.

„Gustă toamna fălticeneană!” este invitația adresată de primarul Gheorghe Cătălin Coman tuturor celor care doresc să susțină producătorii locali, să se bucure de roadele livezilor și să redescopere frumusețea tradițiilor care definesc această parte a Bucovinei.