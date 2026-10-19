Clubul Copiilor Fălticeni organizează, în perioada 23–25 octombrie, două competiții de interes național și regional: Concursul Național de Ecologie și Protecția Mediului cu participare internațională „O lume mai curată, o lume mai bună”, ajuns la ediția a XVII-a, și Concursul Interjudețean de Orientare Turistică „Cupa Dumbrava Minunată”, ediția a XI-a.

Prima competiție este înscrisă în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale și Internaționale (CPEENI) pentru anul 2026, la poziția 42, iar cea de-a doua figurează în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolare Regionale și Interjudețene (CPEERI), la poziția 1442.

Potrivit prof. Gabriel Dan Beraru, coordonatorul Cercului de Orientare Turistică din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni, pregătirile pentru proiect au început în primăvara acestui an, prin transmiterea regulamentului concursului, precum și a termenelor și condițiilor de participare către instituțiile de învățământ din județ și colaboratorii din alte zone ale țării. Selecția echipajelor din județul Suceava s-a realizat cu prilejul fazei județene a Campionatului Național Școlar de Orientare, desfășurată în vara acestui an.

În etapa finală a competiției, cele 20 de echipaje vor avea de parcurs mai multe probe și activități. Pe 24 octombrie sunt programate proba de orientare pe distanță medie, care se va desfășura într-o pădure din zona Bogdănești, și o acțiune de ecologizare în zona Nada Florilor. Competiția se va încheia pe 25 octombrie, cu proba de orientare pe distanță scurtă, organizată pe traseele din municipiul Fălticeni.

Fălticeniul găzduiește o nouă ediție a Concursului Interjudețean de Orientare Turistică „Cupa Dumbrava Minunată”

Peste 150 de copii, în competiție

La această ediție și-au anunțat participarea 20 de echipaje, reprezentând unități de învățământ și cluburi ale copiilor atât din județul Suceava, cât și din alte zone ale țării. Din județ vor fi prezente Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială „Episcop Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei, Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni și Școala Gimnazială Manolea.

Județul Suceava va fi reprezentat în competiție alături de echipaje din alte centre educaționale ale țării: Palatul Copiilor Iași, Palatul Copiilor Botoșani, Clubul Copiilor Victoria (județul Brașov), Clubul Copiilor Roman, Clubul Copiilor Cugir (județul Alba), Palatul Copiilor Târgoviște, Școala „Andrei Șaguna” Deva (județul Hunedoara), Clubul Copiilor Comănești (județul Bacău), Palatul Național al Copiilor București și ACS „Casa Sporturilor” București.

În total, evenimentul va reuni peste 150 de copii și 23 de cadre didactice, oferind participanților prilejul de a-și demonstra cunoștințele de orientare, spiritul de echipă, capacitatea de adaptare și respectul față de natură.

Ajunsă la cea de-a XI-a ediție, „Cupa Dumbrava Minunată” beneficiază de susținerea Federației Române de Orientare, prin intermediul domnului inginer Florin Patraș, arbitru al federației, precum și al unor cadre didactice cu experiență în domeniu, recunoscute la nivel național.

Concursul este organizat cu sprijinul direct al Primăriei Municipiului Fălticeni și al Federației Române de Orientare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni.

Printre susținătorii manifestării se numără Rotary Club Fălticeni, Societatea de Geografie din România – Filiala Suceava, Ocolul Silvic Bașotă, CAR Învățământ Fălticeni și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Suceava.