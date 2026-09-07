Fălticeni Mon Amour, ediția a VI-a

Ediția a VI-a a evenimentului „Fălticeni Mon Amour”, eveniment organizat în perioada 11 și 13 septembrie de Clubul Rotary Fălticeni și Primăria Municipiului Fălticeni, aduce în prim-plan personalități și teme de interes pentru comunitatea locală, într-un program care îmbină educația, dialogul, recunoașterea valorilor și momentele artistice. Invitatul special al acestei ediții este Dumitru-Dorin Prunariu, primul și singurul român care a ajuns până în prezent în spațiul cosmic.

Prezența sa la Fălticeni are o semnificație aparte, nu doar prin performanța care l-a înscris în istoria astronauticii românești, ci și prin legătura de familie pe care o are cu municipiul. Mama lui Dumitru Prunariu a fost originară din Fălticeni, iar bunicii săi materni au locuit în oraș. Viitorul cosmonaut și-a petrecut aici o parte dintre vacanțele copilăriei, păstrând peste ani amintiri și o legătură personală cu Fălticeniul.

Dumitru Prunariu, Cetățean de Onoare al Fălticeniului

Consiliul Local Fălticeni a aprobat, în ședința din 26 august 2026, acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Fălticeni inginerului aerospațial și cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, festivitatea oficială de înmânare a celei mai înalte distincții locale fiind programată să aibă loc în cadrul celei de-a VI-a ediții a „Fălticeni Mon Amour”.

Inițiativa acordării titlului a fost transmisă Primăriei Fălticeni de Asociația „Club Rotary Fălticeni”, primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman, inițiind proiectul de hotărâre, supus ulterior dezbaterii și aprobat de consilierii locali.

În motivarea proiectului este subliniată contribuția deosebită a lui Dumitru-Dorin Prunariu la promovarea României în domeniul științei și astronauticii.

„Prin activitatea sa, Dumitru-Dorin Prunariu a contribuit în mod remarcabil la prestigiul României în domeniul științei și astronauticii”, a precizat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Dumitru-Dorin Prunariu este inginer aeronautic, cosmonaut și doctor în științe, membru de onoare al Academiei Române. La 14 mai 1981, numele său a intrat definitiv în istorie, devenind primul și, până în prezent, singurul român care a zburat în spațiul cosmic.

El a făcut parte din echipajul misiunii Soiuz 40, desfășurată în perioada 14–22 mai 1981. După revenirea pe Pământ, și-a continuat activitatea în domeniul astronauticii și al explorării pașnice a spațiului cosmic. De-a lungul carierei, a fost președinte al Agenției Spațiale Române, a reprezentat România în plan diplomatic și internațional și a ocupat funcția de președinte al Comitetului ONU pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic.

Întâlnire cu primul cosmonaut român

Pe 12 septembrie, de la ora 11:30, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” din Fălticeni va găzdui o întâlnire cu Dumitru-Dorin Prunariu, dedicată inspirației, cunoașterii și curajului de a privi mai sus.

Publicul va avea astfel ocazia să îl întâlnească pe omul care a făcut istorie și să afle direct de la acesta detalii despre experiența zborului cosmic, despre misiunea Soiuz 40 și despre explorarea spațiului.

Organizatorii propun o întâlnire construită în jurul ideii că educația, perseverența și încrederea pot ajuta oamenii să depășească limite aparent imposibile. Pentru comunitatea fălticeneană, prezența lui Dumitru Prunariu este cu atât mai importantă cu cât povestea sa se intersectează cu istoria familială și cu amintirile copilăriei petrecute în municipiu.

Cătălin Țone, din nou alături de comunitatea fălticeneană

Programul ediției a VI-a „Fălticeni Mon Amour” va avea și o importantă componentă educativă și preventivă. Cătălin Țone, expert antidrog, autor și formator, este invitat special al evenimentului.

Între 11 și 13 septembrie, acesta va fi din nou alături de comunitatea fălticeneană, de această dată într-un proiect care pune în centrul atenției două teme extrem de importante: prevenirea consumului de droguri și combaterea bullyingului.

Discuțiile nu vor fi orientate doar spre prezentarea pericolelor și consecințelor consumului de droguri sau ale fenomenului de bullying, ci și spre problemele cu care se confruntă copiii și adolescenții: presiunea anturajului, alegerile personale, curajul de a spune „nu”, respectul, responsabilitatea și nevoia de sprijin.

Prezența lui Cătălin Țone este prezentată și ca o continuare a dialogului pe care acesta l-a purtat cu tinerii și părinții din Fălticeni. Mesajul proiectului este unul clar, bazat pe prevenție, informare, comunicare și implicare. NU DROGURILOR! STOP BULLYING!

Muzică și voie bună în Piața Nada Florilor

„Fălticeni Mon Amour” nu se limitează însă la întâlnirile cu invitații speciali. Ediția din acest an va avea și o componentă artistică, publicul fiind invitat în Piața „Nada Florilor”, unde, pe 12 septembrie, de la ora 19:00, vor avea loc concerte susținute de White Mahala și DJ Project.

White Mahala promite o seară de energie, muzică și bună dispoziție, iar invitația este adresată tuturor celor care doresc să petreacă împreună o seară de septembrie în centrul municipiului.

„Pe 12 septembrie, ne vedem în Piața Nada Florilor la Fălticeni Mon Amour – ediția a VI-a, pentru un concert plin de energie, voie bună și chef de viață. White Mahala vine pregătită să transforme seara într-o adevărată petrecere la care uităm pentru câteva ore de toate grijile și să ne bucurăm împreună”, a anunțat Ovidiu Nicolescu, solistul White Mahala,.

Întâlnirea cu primul cosmonaut român, dialogul cu expertul antidrog Cătălin Țone și concertele din Piața Nada Florilor conturează o ediție dedicată atât valorilor comunității, cât și generațiilor tinere, cărora le transmite mesaje despre educație, curaj, responsabilitate și depășirea propriilor limite.