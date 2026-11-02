Fălticenenii sunt invitați să predea gratuit deșeurile electrice și bateriile uzate

Locuitorii municipiului Fălticeni au la dispoziție o nouă oportunitate de a scăpa în mod responsabil de aparatele electrice și electronice vechi, precum și de bateriile uzate. Primăria Municipiului Fălticeni, în parteneriat cu ECOTIC și ECOTIC BAT, organizează, în perioada 2–7 noiembrie 2026, o campanie de colectare gratuită a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a bateriilor uzate.

Acțiunea urmărește încurajarea colectării selective și prevenirea depozitării necorespunzătoare a acestor categorii de deșeuri, care pot avea un impact negativ asupra mediului dacă ajung în gunoiul menajer.

Punct de colectare pe strada Sucevei și preluare gratuită de la domiciliu

Punctul fix de colectare va fi amenajat în curtea Școlii Gimnaziale „A. I. Cuza”, de pe strada Sucevei nr. 78, unde cetățenii pot preda deșeurile zilnic, în intervalul orar 09:00–17:00.

Pentru aparatele electrice și electronice voluminoase, care nu pot fi transportate cu ușurință la punctul de colectare, organizatorii pun la dispoziție și un serviciu gratuit de ridicare de la domiciliu. Solicitările pentru preluarea acestora se pot face telefonic, în zilele de 6 și 7 noiembrie 2026, la numărul 0757 026 438.

Participanții la campanie pot beneficia și de premii instant, în funcție de cantitatea de deșeuri predată. Astfel, persoanele care predau minimum 15 kilograme de deșeuri electrice și electronice, fie la punctul fix, fie prin serviciul de colectare de la domiciliu, vor primi o umbrelă.

De asemenea, cei care predau cel puțin 20 de baterii uzate vor primi un recipient reutilizabil pentru băuturi. Premiile sunt oferite în limita stocului disponibil.

Implicarea comunității, importantă pentru un oraș mai curat

Campania se desfășoară cu sprijinul Direcției de Utilități Publice a Municipiului Fălticeni, în colaborare cu unitățile de învățământ și asociațiile de proprietari.

Organizatorii îi îndeamnă pe fălticeneni să profite de această oportunitate și să contribuie la protejarea mediului prin predarea separată a echipamentelor electrice și electronice nefuncționale și a bateriilor consumate.

Un oraș mai curat înseamnă și o comunitate responsabilă, în care fiecare cetățean înțelege că gesturile simple, precum colectarea selectivă, pot face diferența. Deșeurile electrice și bateriile uzate nu trebuie aruncate la gunoiul menajer, ci predate în punctele special amenajate, pentru a putea fi gestionate și reciclate corespunzător.